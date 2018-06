España no creará más centros para inmigrantes y mejorará los que tiene

El acuerdo alcanzado por los líderes de la Unión Europea (UE) pasadas las 4.30 de ayer para crear de forma voluntaria en los estados miembros centros "controlados" de extranjeros es una declaración de intenciones voluntarista que deja en manos de los gobiernos de cada país su puesta en marcha.

La cuestión más peliaguda se plantea ahora: ¿quién dará el primer paso? Ningún país europeo se ha mostrado por el momento dispuesto a acoger estos centros de migrantes y algunos, como Francia e Italia, ya lo rechazaron abiertamente. El presidente francés, Emmanuel Macron, señaló que Francia no está dispuesta a instalar en su territorio los nuevos centros de refugiados dejando claro que el suyo "no es un país de llegada". También el ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, advertía ayer que en Italia no se abrirán nuevos centros de acogida de migrantes. "Los únicos centros que abriremos son para hacer devoluciones, al menos uno en cada región", dijo en un acto en Milán, el político del partido ultraderechista y xenófobo Liga, según medios italianos.

Sin una financiación acordada para su puesta marcha y sin plazos, el objetivo de estos centros sería separar a los refugiados, con derecho a permanecer en la UE, de los inmigrantes económicos, que serían devueltos a sus países de origen. Es decir, las mismas funciones que vienen cumpliendo los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), hoy saturados y algunos de ellos sin unas mínimas condiciones de habitabilidad, como ocurre con el de Algeciras-Tarifa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prefirió ver el vaso medio lleno tras el cierre de la reunión y admitió que el compromiso alcanzado "no es el mejor de los acuerdos, pero es importante y camina en la dirección de dar una respuesta europea a un desafío europeo como la inmigración". Eso sí, en suelo español no habrá más centros ni campamentos, según aclararon a renglón seguido fuentes diplomáticas españolas. El Gobierno español tiene otra alternativa: mejorar los centros ya existentes, muchos de ellos en condiciones muy precarias.

Fue el propio jefe del Ejecutivo el que descartó que España vaya a crear nuevos CIE porque ya cuenta con suficientes infraestructuras en este sentido, aunque sí contempla mejoras en estas instalaciones gracias a las ayudas financieras europeas que la cumbre ha acordado destinar de forma específica para España y Marruecos.

Europa ha salvado una crisis, una más, que amenazaba con romper su unidad, aunque sobre un acuerdo de mínimos que no garantiza la activación de las medidas, sujetas a múltiples condicionantes. Si España no va a crear más centros para los migrantes que cruzan el Estrecho, hay que preguntarse si esas "mejoras" anunciadas para los ya existentes estarán destinadas a consolidar los ya existentes o si se prevé una ampliación de las instalaciones.

"En el territorio de la UE, quienes son salvados [del mar], de acuerdo con el Derecho Internacional, deben ser atendidos, sobre la base de un esfuerzo conjunto, mediante su traspaso a centros controlados establecidos en Estados miembros, sólo de forma voluntaria, donde un procesamiento rápido y seguro permitiría, con total apoyo de la UE, distinguir entre irregulares y refugiados", dicen las conclusiones del acuerdo europeo. Poco más, a la espera de su desarrollo.

Es este último aspecto al que la Junta de Andalucía quiere esperar antes de pronunciarse de manera firme. No se puede decir que en Madrid haya un Gobierno amigo con el que haya sintonía total, pero tampoco es del PP. "Hay que esperar a leer la letra pequeña porque es ahí donde radica la clave de los acuerdos", adelanta un miembro del equipo de Susana Díaz.

Entretanto, Médicos Sin Fronteras (MSF) exigió a los estados miembros entrar en razón y lamentó que los países comunitarios rehuyan su responsabilidad de salvar vidas humanas. "Los gobiernos europeos deben defender los rescates en el mar y asegurarse de que los rescatados sean trasladados a puertos seguros", señaló la ONG con sede en Ginebra.

El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef) pidió que los centros de migrantes sean operados como instalaciones abiertas para proteger a los niños. "Nos preocupa que los niños vayan a ser detenidos", dijo a Dpa en Ginebra la portavoz de Unicef Sarah Crowe. "Este verano más niños se ahogarán como consecuencia de la política de la UE, más niños caerán en las manos de traficantes. Y más niños emprenderán viajes peligrosos para intentar reunirse con sus seres queridos", denunció también la ONG Save the Children.