Díaz reclama a las regiones 'del PP' que acojan a menores

La responsabilidad sobre los menores extranjeros no acompañados que llegan a las costas españolas debe ser compartida, no asumida en solitario por Andalucía. Ese es el mensaje que la Junta lleva semanas transmitiendo en paralelo al progresivo aumento en la llegada de menores, más de 3.700 en lo que va de año.

Y con los centros de acogida de media Andalucía al borde del colapso, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, insistía ayer en él, en esta ocasión lanzando un dardo al PP después de que este reclamase que Junta y Gobierno abordasen el problema: exige a los populares que rectifiquen su posición "desalmada" ante el reparto de los menores para que haya acuerdo entre todas las comunidades autónomas, porque "algunos no pueden seguir mirando a otro lado".

Susana Díaz recordó que a principios de año su Gobierno mantuvo muchas reuniones "a todos los niveles" con el Ejecutivo de Mariano Rajoy "y durante muchos meses se estuvo trabajando en lo que se sabía que iba a pasar", ya que el anterior ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, "comunicó al Gobierno andaluz que este año llegarían a las costas españolas más de 30.000 personas". "Como lo conocían tenían que haber puesto medidas sobre la mesa". Díaz pide ahora al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, lo mismo que reclamó en su día a Rajoy, "que tiene que haber un reparto de la responsabilidad entre todas las comunidades autónomas porque a las personas que llegan a las costas españolas tenemos que atenderlas entre todos". Casi un 40% de los niños que llegan solos son atendidos en Andalucía.

La presidenta insiste en que tiene que haber acuerdo con todas las comunidades, "no creo que algunos puedan seguir mirando para otro lado, e incluso el PP tendrá que rectificar la posición de sus presidentes en la última Conferencia Sectorial, cuando dijeron que no querían ese reparto entre todos de los menores". En este sentido, considera que el Gobierno central tendrá que organizar un acuerdo para hacerlo entre todas las comunidades "y exigir en Europa políticas para parar a las mafias y una responsabilidad colectiva de todos los países de la UE frente a lo que estamos viviendo las regiones del sur".

En cuanto a la propuesta de un gran pacto en inmigración formulada por el presidente del PP-A, Juanma Moreno, Díaz replica al líder popular que si quiere ayudar, "que levante el teléfono y llame a los presidentes de las regiones que gobierna el PP y les diga que rectifiquen y acojan a los menores, que no sea desalmados".

Sobre el acuerdo que alcanzaron la canciller alemana, Angela Merkel, y Sánchez para intensificar la cooperación con Marruecos y Túnez para hacer frente a crisis migratoria, la presidenta andaluza advierte: "No quiero que se le ponga un salvavidas a Merkel y se deje la responsabilidad a los países del sur". "El acuerdo a nivel europeo tiene que pasar por una responsabilidad obligatoria de todos los países" pues el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, "no puede hacer las declaraciones que hace y que no pase nada", valora Díaz.

La vicesecretaria general de Sociedad del Bienestar del PP andaluz y parlamentaria autonómica, Ana Mestre, criticó la "falta de sensibilidad" y la "incapacidad" del gobierno de Susana Díaz en relación al asunto de los menores no acompañados. En una visita al centro de menores de Estepona, Mestre acusó a la presidenta andaluza de "poner el cartel de 'no molestar' en la puerta de su apartamento de lujo y no querer saber nada de la inmigración".