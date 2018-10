Delgado asegura que ha trasladado las quejas de sindicatos y agentes

El diputado de Unidos Podemos, Juan Antonio Delgado, señala en relación a las críticas expresadas sobre el coronel de la Guardia Civil de Algeciras, Jesús Núñez, que está transmitiendo la queja que le han hecho desde sindicatos y agentes particulares sobre la labor del mando, al tiempo que también destacó el buen hacer del trabajo de los jefes de la Policía Nacional.

Delegado explica que su crítica al mando de la Guardia Civil no tiene nada que ver con la esfera personal sino que precisamente aludió a eso porque “es importante abordar el perfil de la persona que tiene que estar al frente” de la complicada situación que se vive en el Campo de Gibraltar. De hecho, recuerda, también se refirió a la “cuestionable” labor del comisario de la Comisaría de Alicante durante la Comisión del Congreso de los Diputados en la que criticó a Núñez.

En relación al coronel de la Comandancia de Algeciras, Delgado explicó que “jamás me ha abierto un expediente sancionador ni ha dado parte de mí. Otra cosa es que sí haya actuado como instructor pero nunca me ha abierto un expediente”. En todo caso, “de los 18 expedientes disciplinarios que me han abierto en los 25 años de servicio, todos han acabado archivados o ganados en los tribunales y motivados por hacer uso de la libertad de expresión y actividades sindicales”, aseguró. Recordó además mociones de apoyo de la Diputación de Cádiz y en los ayuntamientos de Barbate, Conil, San Fernando y Cádiz en los que se pedía el archivo de esos expedientes y que fueron aprobadas por unanimidad.

Precisamente, “cuando recibo quejas de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, no puedo revelar sus nombres porque si no les pasaría lo que me pasó a mí”. Por eso, “es mi obligación en esta nueva responsabilidad que ostento, por la confianza de los ciudadanos y ciudadanas que nos votaron, ser la voz de los que no pueden hablar so pena de ser expedientados”.

El diputado de Unidos Podemos, reclamó de nuevo en la Comisión de Interior un plan integral coordinado por todas las administraciones para el Campo de Gibraltar. Durante su interpelación a la secretaria de Estado de Interior en dicha Comisión, Delgado le manifestó su especial interés en esta cuestión, no sólo por su condición de diputado por la provincia de Cádiz, sino porque había sido su grupo, Unidos Podemos, el que precisamente procuró la comparecencia de la sociedad civil en el Congreso para que conocieran de primera mano la situación de esta comarca. Una situación “que va más allá de los parches que los Gobiernos centrales han puesto hasta ahora”. “Faltan medios, falta un protocolo de atención a la inmigración, como han denunciado las asociaciones de guardias civiles y policías, y son necesarias además, políticas de empleo, de formación y de reindustrialización, porque si no, no hacemos nada”.

Delgado insistió en la difícil situación socioeconómica de la comarca, con ayuntamientos con serias dificultades y unas elevadas tasas de desempleo y pobreza. “Eso es un caldo de cultivo para las mafias que no sólo han elegido esta zona por su situación geográfica determinada”.

Recordó además la visita que su compañera y diputada por Cádiz de Unidos Podemos, Noelia Vera, y él, hicieron el pasado verano a la zona, donde vieron de primera mano “la importante labor que están haciendo la Policía Nacional y la Guardia Civil del Campo de Gibraltar”.