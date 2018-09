Cruz Roja trabaja para reabrir su asamblea local de La Línea pero sin fecha fija

Cruz Roja aún trabaja para volver a La Línea. Hace poco más de un año la institución anunció la puesta en marcha de una delegación especial para que en 2019 se volverá a formalizar la asamblea local. Sin embargo, los trabajos para rehabilitar el edificio que acogía la sede de la ONG han sufrido retrasos, pero la entidad no renuncia a volver a la ciudad. "No hemos abandonado el proyecto, pero de momento no tenemos una fecha de apertura", indicaron desde Cruz Roja.

Mientras la ONG prepara su desembarco en La Línea, continúa con sus iniciativas en la ciudad. La última fue el primer fin de semana de septiembre con la décima edición de la Vuelta al Cole Solidaria, campaña en la que recogió material en el Carrefour y en el resto de centros comerciales de la firma en toda la provincia.

La ING anunció su vuelta a la ciudad en julio de 2017, siete años después del cierre

Para formalizar su vuelta a la ciudad, la institución presentó en julio de 2017 a la delegada especial en estos primeros pasos de la organización en la ciudad, Jessica Pozo. La intención de Cruz Roja es volver a formalizar la asamblea local en 2019, una vez que la delegación especial haya puesto en marcha, poco a poco, todos los proyectos previstos para la ciudad y esté a pleno rendimiento.

La ONG dejó la ciudad en octubre de 2010. El Ayuntamiento mantenía con la entidad una deuda de 240.000 euros, que fue solventada posteriormente a través de los planes de pago a proveedores. La delegación especial de Cruz Roja comenzará su nueva andadura en el mismo local de la avenida de España, que fue tapiado y que debe someterse a una serie de reformas. Los primeros proyectos que volverán a La Línea estarán centrados en la intervención social a personas en situación de vulnerabilidad.

La presidenta provincial de la entidad, Concepción García, confirmó en julio de 2017 que el edificio se encuentra en buenas condiciones y que no necesitará una gran reforma para acoger actividad de nuevo. "La estructura está bien, el edificio está estupendo. A pesar de que lleva siete años cerrado no tiene ni goteras. Lo primero que se hará será destapiarlo y pintarlo. Tenemos que comenzar el proceso de licitación para estos primeros trabajos. Vamos sin prisas pero sin pausas. El plazo que tenemos según el plan de acción que nos marcamos en la asamblea general de 2015, para los cuatro años siguientes, es que en 2019 la asamblea de La Línea esté a pleno rendimiento. Tras dos años de trámites vamos a lograrlo", destacó entonces Concepción García.