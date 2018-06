Cospedal y los vecinos de Olula

"Estamos en la residencia de La Línea y hemos venido a echar la mañana en Algeciras", comentaba ayer un turista en la Plaza Alta de Algeciras. Eran las diez de la mañana y en el centro de la ciudad se notaba el día festivo. Un grupo de visitantes de Olula del Río (Almería) competía con los periodistas por dar el toque exótico a la plaza desierta.

Llegaba la candidata Cospedal más tarde de lo previsto a su cita con la prensa, con los tiempos marcados por el cruce del Estrecho en helicóptero desde Ceuta. Y se encontraba con ese excepcional grupo de apoyo con ganas de aplaudir. Olula y Algeciras "como símbolo de la unión de España", se arrancaba el alcalde, José Ignacio Landaluce.

María Dolores de Cospedal aterrizaba en Algeciras en pleno debate sobre la escasa participación en las primarias del PP, en las que solo un 7,6% de los afiliados registrados por los populares se han inscrito para votar a uno de los candidatos a la presidencia del partido. "Este partido se define porque somos los grandes defensores de la libertad, y si la defiendo, tengo que defender la libertad de mis compañeros para que el que quiera participar votando que participe y el que no, que no participe", argumentaba la ex ministra de Defensa. "Se dio un plazo de quince días, que creo que es suficiente para decidir si se quiere participar", aseguró Cospedal frente a los que critican un sistema "que aprobamos entre todos".

En Algeciras la participación es algo más alta: se han inscrito 290 de los alrededor de 2.500 militantes con los que cuenta la formación, un 11,6%. Entre ellos el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Algeciras, que ayer acompañó a la candidata en un desayuno rápido antes de partir a Jerez. ¿Cortesía o apoyo a su candidatura?