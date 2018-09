Ciudadanos pide medidas para evitar el desamparo de los menores

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento Algeciras ha registrado una moción para el próximo pleno municipal con medidas para la protección de los menores extranjeros no acompañados (MENA). Asimismo, ha instado al Gobierno a que colabore con la Junta de Andalucía para que se lleven a cabo planes especiales en atención a la saturación que están sufriendo los centros de menores de Andalucía.

La moción pide a la Junta a resolver la situación de vulneración de derechos de los MENA que se encuentran en Andalucía y la elaboración de un plan específico de transición para MENA extutelados que les ofrezca apoyo y orientación en su proceso de transición a la vida adulta a nivel personal, social, laboral, económico y de emancipación.

La formación lleva una moción al Pleno del Ayuntamiento de Algeciras

Desde Ciudadanos se reclama a la Administración andaluza a que elabore un informe para dotar a los centros de menores de los profesionales necesarios y la elaboración de un protocolo de actuación frente a agresiones y a situaciones de enfrentamiento que sufren por parte de los menores que se encuentran en los centros. La moción incluye un reconocimiento de la corporación a la labor que realizan las ONG, así como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Para el portavoz municipal de la formación naranja, Ignacio Holgado, "el PSOE de Pedro Sánchez y Susana Díaz actúa a fuerza de titulares" pese a que tanto Gobierno como Junta de Andalucía "tienen competencias" en este tema y ha criticado que el PP "reclama al gobierno interino de Sánchez lo que no hizo cuando gobernaba". "No podemos seguir mirando para otro lado. Queremos poner desde los ayuntamientos nuestro grano de arena, impulsando medidas para hacer frente a esta situación, sobre todo para que los menores no se vean desamparados y los trabajadores cuenten con más recursos", explicó.