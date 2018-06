Ciudad refugio

El Ayuntamiento de Jerez constituyó el 14 de septiembre de 2015 una Mesa de Coordinación para acoger a refugiados. Días después aprobó en pleno la propuesta para que Jerez se sumara a la red de ciudades refugio como respuesta solidaria con una realidad internacional "tan dura y compleja" como la que se estaba viviendo a nivel internacional. Han pasado casi tres años de ese gran titular y la migración vuelve a ocupar buena parte de la agenda local. Según los últimos datos facilitados por el Consistorio, tres ONG con sede en la ciudad dan cobijo en la actualidad a unos 196 refugiados, llegando a lo largo de los dos últimos años en dos fases, una primera de 112 personas y una segunda de 84.

El mayor grupo se encuentra bajo el paraguas de Accem (122), una organización sin ánimo de lucro de ámbito estatal y que tiene sede en Jerez cuya misión es la defensa de los derechos fundamentales, la atención y el acompañamiento a las personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social. También acoge a refugiados Ceain, concretamente a 25, entidad que trabaja desde hace más de cinco lustros en ayudar a la inserción laboral del colectivo inmigrante. Mientras, Tharsis Betel, otra ONG jerezana, da techo a 49 refugiados, según los datos aportados por el Consistorio. Asimismo, fuentes municipales apuntaron que el número total podría ser superior ya que Cáritas también cuenta con pisos destinados para esta labor cuyos residentes no están contabilizados en esta estadística oficial, así como Hogar La Salle, que en momentos de urgencia humanitaria también ha abierto sus puertas.

El pasado martes se comunicó que en Jerez había además 75 migrantes aproximadamente -el número fluctúa cada día- que acababan de llegar a España tras cruzar el Estrecho y que son atendidos por Accem, Tharsis Betel, Hogar San Juan o el albergue municipal. La alcaldesa Mamen Sánchez señaló que estas personas suelen estar en la ciudad "dos o tres días" hasta que se marchan a otros lugares.

Si en estas últimas semanas la llegada de personas por el Estrecho provocó que asociaciones y gobierno buscaran soluciones urgentes para acoger a los migrantes, el nuevo escenario que ha traído el Aquarius hizo levantar el teléfono. Así, la alcaldesa se ofreció a acoger a algunos de los 629 inmigrantes que viajan a bordo del 'Aquarius'. "Nada más enterarme que el presidente del Gobierno ofreció el puerto de Valencia para los inmigrantes del Aquarius, me puse en contacto con la vicepresidenta para ofrecer Jerez como ciudad de acogida. Me lo agradeció y me dijo que me mantendría al tanto".