"Chico busca chico para sexo ocasional (Masajistas en Cádiz). Busco chico para sexo ocasional. No te arrepentirás. No cobro ni pago. Teléfono de contacto 6xxxxxxxx". Este anuncio por palabras publicado el 9 de agosto del año pasado en una conocida página web trastocó los planes de descanso previstos en ese momento por el abogado algecireño cuyo número de teléfono móvil alguien había ofrecido en ese anuncio.

De vacaciones en el sur de Portugal junto a su esposa embarazada, los mensajes y las llamadas de teléfono de contenido procaz se sucedieron en aluvión. Fueron exactamente 4.404 las personas las que visualizaron el anuncio, muchas de las cuales se decidieron por contactar con el abogado, preferentemente a través de la aplicación Whatsapp, a la búsqueda de sexo esporádico.

La responsable municipal adelantó al día 2 su declaración como imputadaEl abogado asegura que la Justicia ha rechazado dos denuncias de Ruiz por violencia de género

Fue un auténtico alud, con propuestas de lo más variadas, el principio de una pesadilla para el letrado que solo ahora comienza a disiparse, a raíz de que la Brigada de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional de Algeciras diese con la dirección electrónica de la terminal desde la que se insertó el anuncio y cuyo titular era Laura Ruiz Gutiérrez, concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Algeciras.

Como adelantó en exclusiva Europa Sur el pasado día 2, la Policía considera a partir de las pruebas recabadas que Ruiz fue la persona que puso el mencionado anuncio con la única intención de hacer daño al abogado, al ser el representante legal del ex marido de la concejal en el complejo proceso de divorcio que enfrentó a ambos, además de en otras causas.

Ruiz estaba llamada a comparecer en la mañana de hoy ante la Policía en calidad de detenida bajo la imputación de un delito de coacciones, pero la publicación de la noticia la llevó el mismo día 2 a precipitar su comparecencia y a personarse junto a su abogado al mediodía en las dependencias policiales.

En la declaración que prestó durante dicha comparecencia, a la que también ha tenido acceso esta redacción, la concejal del PP negó cualquier vínculo con el anuncio por palabras, aunque la IP (número de la conexión informática que identifica a cada usuario de internet) desde la que se puso el anuncio coincidía con el que era su domicilio en aquel momento. Su comparecencia fue realizada finalmente como "no detenida" pese a que esa era la intención inicial de la Policía.

La concejal llegó a admitir ante los agentes que le tomaron declaración que mantiene una "mala" relación con el abogado denunciante, si bien atribuye esa circunstancia a supuestos comentarios que este habría realizado "en medios de comunicación para desprestigiarla", no a los pleitos que este ha mantenido y mantiene contra ella como representante legal de su ex marido. La concejal mantuvo que conoce solo "de vista" al abogado ya que ambos "pertenecen a cofradías hermanas de la misma parroquia".

Un detalle relevante de la declaración de la concejal fue su afirmación de que, además de ella, también su ex marido tenía llave de su domicilio pese a que ambos habían consumado su separación meses antes y de que su ex pareja ya no residía allí. Sobre la mesa quedó su insinuación de que el anuncio por palabras podría haber sido puesto por su ex pareja para tratar de acusarla.

La visión expuesta ante la Policía por el abogado víctima del hostigamiento es bien distinta. Una vez presentada la denuncia, en su declaración expuso sus sospechas de que Laura Ruiz estaba tras la inserción del anuncio.

Esa supuesta animadversión de la concejal contra el abogado vendría derivada, en concreto, porque además de la demanda de divorcio, Ruiz ha perdido en los tribunales dos denuncias en las que esta acusó a su ex marido de haber cometido contra ella sendos delitos relacionados con la violencia de género. En dichos procedimientos, fue el abogado denunciante quien defendió al ex marido.

En su testimonio, el letrado relata haber sido víctima de "comentarios irónicos en Facebook" y de haber encontrado rayada la placa que identifica su despacho profesional, situado en las inmediaciones del Ayuntamiento de Algeciras.

Tanto las pruebas como los testimonios recabados por la Policía Nacional se encuentran desde esta semana en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Algeciras, donde recayó inicialmente la denuncia presentada por el letrado y cuya titular, la juez Belén Barranco, deberá decidir ahora si continúa adelante con el procedimiento y si, en ese caso, pide que se practiquen nuevas pruebas y llama a declarar de nuevo ante ella a los implicados.

Laura Ruiz tan solo se ha pronunciado públicamente a este respecto para negar su implicación a través de un comunicado de prensa remitido por el Ayuntamiento el pasado día 2 en el que arremetía contra el abogado de su expareja, si bien este no ha actuado directamente contra la concejal, sino que se limitó a denunciar el hecho del que había sido víctima: "No es la primera vez en el curso de este año que el denunciante acude a los medios de comunicación, no pudiendo demostrar en anteriores ocasiones los hechos que quería airear pese a que nos encontrábamos inmersos en un proceso judicial por divorcio. Reitero mi inocencia en este caso y deseo que se aclare cuanto antes la situación, por lo que prestaré lógicamente la correspondiente declaración sobre unos hechos de los que sorprendentemente me he enterado por los medios de comunicación y ofreceré todos los datos que se me requieran para demostrar mi inocencia", sentenció la concejal en el comunicado, cuando ya había testificado ante la Policía.

PSOE e IU han solicitado la dimisión de la concejala o su cese por parte del alcalde, quien la defiende. "Los miembros de la oposición no ven a la persona [Laura Ruiz] que sufre esta situación, que es compañera suya de corporación. Tampoco tienen en cuenta a su familia pidiendo su dimisión o un cese sin que la Justicia haya dicho si es culpable o no lo es", dijo el regidor.