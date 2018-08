Cerca de 80 gatos abandonados campean por la zona del Club Náutico del Saladillo

Cerca de 80 gatos abandonados se encuentran en la zona del Club Náutico del Saladillo sin que nadie se responsabilice de ellos.

Elías y Antonio son dos vecinos que pasean a menudo por la zona. Decidieron denunciar esta situación a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, pero no recibieron contestación. "Cada día abandonan a más gatos ahí. Antes el Puerto tenía una concesión con una empresa y recogían a los animales, pero ya no hay nada", alertó Elías a esta redacción. "Hay gatos por todas partes, desde que entras en el puerto. Están en los eucaliptos, en los columpios, en las escaleras, en la zona de Salvamento Marítimo", explicó este vecino.

Muchas personas que pasean por la zona alimentan a estos animales porque les dan pena y "a todo el que le sobra un gato lo deja ahí, que yo paseo por esa zona desde hace muchos años y veo cómo lo hacen", añadió uno de los denunciantes.

"Yo soy uno de los que los alimentan porque me dan lástima y me gustaría adoptar alguno, pero no puedo y además son muchos animales", explicó Elías.

Desde la Autoridad Portuaria indicaron que es complicado actuar, que es difícil, pero que tendrán en cuenta la situación que se vive con estos animales en la zona del club.

Según comentó esta institución, los gatos acuden cuando saben que les van a dar de comer, lo que dificultad el control de estos animales. Por lo que la alimentarlos incita a la aparición de estos felinos.

Antes sí que existía un convenio con la protectora, pero ahora esta se encuentra desbordada. Los vecinos únicamente quieren que alguien se haga cargo de los gatos, que no se les haga daño y que se los lleven a otro lado donde estén cuidados.