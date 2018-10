Castellar pide a la Junta que asuma la mitad de la compensación al ducado de Medinaceli

El Ayuntamiento de Castellar reclama a la Junta de Andalucía que asuma al menos la mitad de la compensación económica que solicita el ducado de Medinaceli por la ocupación de sus terrenos en el municipio por entender que la administración regional tuvo una cuota de responsabilidad en la situación. La empresa Delta Chapatal, que representa al ducado de Medinaceli, ha solicitado la ejecución de una sentencia del año 2008 que obliga al Ayuntamiento de Castellar a devolver hasta 40,3 hectáreas de terrenos del delta del Chapatal al ducado o a pagar una compensación de hasta 7 millones de euros porque parte de esos suelos están ocupados, como es el caso de la zona donde se levanta el Hotel Castellar o varias viviendas.

El alcalde, Juan Casanova, ha apuntado que ya trabaja en varios frentes para asumir el fallo judicial. La primera línea de acción se basa en calcular exactamente qué suelos se pueden devolver y calcular la indemnización económica por el resto. “La sentencia nos obliga a devolver los terrenos ocupados. La empresa estima que todos los suelos están valorados en 7 millones. Pero hay terrenos que se pueden devolver, como los de la cantera del delta del Chapatal, porque no están edificados. La idea es afinar al máximo los suelos que se pueden retornar al ducado para rebajar la cifra de la compensación que se nos reclama y pagar sólo por los terrenos que no se puedan entregar”, ha apuntado Casanova.

Las 40,3 hectáreas fueron expropiadas en varias fases al ducado de Medinaceli desde los años 70 del siglo pasado por el Estado y la Junta y a continuación cedidos al Ayuntamiento para fines agrícolas y la expansión del municipio. La sociedad que representa a los intereses del ducado de Medinaceli denunció en su día por entender que en parte de los terrenos se estaban realizando actividades amparadas por el municipio ajenas al fin de la expropiación: una cantera y un campo de tiro que ocupaban 17,6 hectáreas del total. La empresa ganó en los tribunales y desde 2008 cuenta con una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que reconoce el derecho de reversión de los terrenos, tanto del polígono de tiro como de la cantera. Pero también otras 22,7 hectáreas que el IARA (Instituto Andaluz de Reforma Agraria) acordó revertir en 2002 por una resolución administrativa.

El regidor chisparrero entiende, por tanto, que la Junta de Andalucía debe asumir parte de la responsabilidad porque fue la administración regional la que autorizó al Ayuntamiento en su día a crear la cantera. “Queremos que se haga cargo al menos de la mitad. Como administración superior al municipio, cometió un error importante y debe asumirlo”, destaca Casanova. El alcalde propone que o bien afronte el pago de una parte o que ceda terrenos al municipio para que puedan ser puestos a la venta. La ejecución de la sentencia no fija plazos concretos para satisfacer al ducado.

En cualquier caso, los técnicos del Ayuntamiento de Castellar y de la Junta de Andalucía han comenzado a trabajar en la delimitación exacta de los terrenos que son objeto de este caso. “Lo llevamos solicitando desde 2012 y por fin hemos conseguido que los técnicos de la Junta trabajen con los nuestros. Más que nada porque no quisiéramos devolver de más o confundirnos y entregar terrenos que no se correspondan. No podremos devolver los terrenos hasta que no se fijen las coordenadas. Esperamos resolver la situación paso a paso, pero con paciencia”, ha admitido el alcalde.