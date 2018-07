Carlos, compañero y amigo

Supe de tu muerte a las dos de la tarde del pasado martes. Me quedé mal, muy mal. Dos lagrimones saltaron de mis ojos, y toda una vida de vivencias en común pasaron por mi memoria. Sabías la amistad y admiración que me unía a tu hermano Alfonso, y el profundo sentimiento que me ligaba y me liga a toda tu familia.

Desde tu prudencia y discreción, tu honestidad y coherencia, has estado siempre en la vanguardia de los valores del socialismo democrático. Querido amigo y compañero Carlos, cada vez que coincidíamos en cualquier lugar y espacio, había dos temas que eran recurrentes.

El primero, la memoria de Alfonso, que era patrimonio de todos los socialistas que tuvimos el privilegio de conocerlo, gozar de su amistad y trabajar con él, y también de los que solo lo tenían como referencias históricas de su pensamiento y actuaciones.

Estuve allí en la Iglesia de San Jorge de tu pueblo, Alcalá de los Gazules, cuna de tantos buenos socialistas, y vi, abracé y besé a tu familia y a tantos buenos amigos tuyos, de esos que tu sabes que son auténticos, que no estaban por estar sino porque te querían y te seguirán queriendo y echando de menos.

Permíteme querido amigo que haga dos referencias especiales, una la de tu hijo, animando a todo el mundo e instigándonos a todos a que siguiéramos luchando por tus ideales y por tus objetivos. Otra, la del alcalde tu pueblo, Alcalá de los Gazules, Javier Pizarro, que desde su altura física, estaba allí como máxima autoridad representando a todo el socialismo alcalaíno con más de cien años de historia.

El resto de los que estábamos allí éramos tus amigos, los que apoyábamos tu lucha en tantos y tantos frentes, como el de la recuperación de la memoria histórica. Carlos, ten la completa seguridad que desde tu partido, el PSOE, vamos a continuar en esa batalla, y lo vamos hacer hasta ganarla.

¿Sabes por qué Carlos? Pues sencillamente, porque aquellos y aquellas que murieron durante la opresión de la Guerra Civil o de la dictadura franquista y que aún permanecen en fosas o cunetas, merecen un enterramiento digno, y no es una cuestión de resentimiento o revancha sino de justicia.

El pasado día 3 me encontraba en la Agrupación de La Línea, que ya tiene 40 años de recorrido, y guardamos un minuto de silencio en tu memoria. El próximo lunes día 9 los socialistas gaditanos celebraremos en Tarifa el Comité Provincial, pero nos faltará tu presencia y tu voz, y lanzaremos un aplauso fuerte allá donde estés para que nos oigas.

Carlos, compañero y amigo, muchas han sido las ocasiones en que hemos charlado de política. La mayoría coincidíamos, pero había algunas veces que como buenos demócratas discrepábamos. No importaba, porque tú profundo sentido de que el respeto al otro estaba por encima de cualquier interés personal.

En el poco tiempo que llevas fuera han visitado nuestra provincia dos ministros del nuevo Gobierno socialista del compañero Pedro Sánchez. Por una parte José Luis Ábalos, el de Fomento y Secretario de Organización del PSOE, y el de Interior, Fernando Grande Marlaska.

Puedo decirte que los dos se han pringado, se han comprometido con problemas tan serios y graves como la inmigración, la lucha contra el narcotráfico y las infraestructuras. Te vamos a echar mucho de menos, pero queremos que sepas que vamos a seguir luchando.