Borrell recibe a los alcaldes para explicarles los avances

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, recibe hoy en Madrid a los siete alcaldes del Campo de Gibraltar con el objetivo de analizar los avances producidos en las negociaciones con el Reino Unido en torno al Brexit. Este encuentro se produce después de que ayer tanto el ministro Borrell como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se hayan encontrado con el negociador jefe de la UE para el Brexit, Michel Barnier, quien dio su "total apoyo" a España en las negociaciones con Reino Unido sobre la Roca.

Borrell dejó claro desde su llegada al ministerio que no quiere que la cuestión de Gibraltar sea un obstáculo para alcanzar un acuerdo sobre el Brexit, sino más bien que se pueda "despejar", incluso que "sea el primer paso hacia un acuerdo" y, además, que sirva para avanzar en la resolución de los problemas.

De hecho, subrayó que en este momento le preocupan más las condiciones socioeconómicas de la comarca que la reivindicación de soberanía porque, aunque no renuncia a ella, no es objeto de las negociaciones con Londres. Lo que ahora le preocupa, precisó, son cuestiones como el aeropuerto, el tabaco, la pesca, el tránsito de trabajadores, la aduana y el régimen de funcionamiento de la verja. "No puede ser que Gibraltar sea el tercer territorio del mundo con la renta per capita más alta rodeado de una planicie de subdesarrollo y donde empieza a haber serios problemas de tráfico de drogas, de contrabando y de inestabilidad social", dijo.

El alcalde de La Línea, Juan Franco, tras recibir la notificación para el encuentro valoró muy positivamente esta reunión e indicó sentirse "satisfecho" por la actitud del nuevo Gobierno ante un problema "de extraordinaria importancia y de gran incidencia en la comarca como es el Brexit".

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, señaló que el encuentro con Borrell "será una oportunidad única para exponer la problemática de la comarca al nuevo Gobierno", al tiempo que indicó que espera que "sea fructífera".

El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, auguró que el encuentro entre los alcaldes y Borrell servirá "para fortalecer la imagen de la comarca".

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, afirmó que su intención es pedir al Gobierno que invierta en el Campo de Gibraltar independientemente de lo que suceda con el Brexit y crear crecimiento y empleo en la comarca para que no dependa del Peñón ni de los vaivenes que puedan sufrir las negociaciones para el Brexit.