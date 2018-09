Borrell defenderá "ante todo" los derechos de los trabajadores de la Comarca

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha dicho hoy que las negociaciones sobre el "brexit" persiguen "paliar los desequilibrios socio-económicos existentes" entre el Peñón y el Campo de Gibraltar y ha subrayado que defenderá "ante todo" los derechos de los trabajadores de la comarca.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores indica que Borrell ha mantenido una reunión con los alcaldes de los siete municipios que conforman el Campo de Gibraltar, un encuentro al que han asistido representantes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, la Junta de Andalucía, la Delegación del Gobierno en Andalucía y la Diputación Provincial de Cádiz.

En el encuentro, el titular de Exteriores ha trasladado a los máximos responsables de los municipios del Campo de Gibraltar la situación de las negociaciones sobre el 'brexit' -entabladas entre la Comisión Europea y el Reino Unido-, así como las implicaciones de las para el Peñón y su entorno "tras las reuniones de carácter técnico que están en marcha entre España y Reino Unido".

Ha explicado que se han llevado a cabo seis reuniones de carácter técnico con autoridades británicas para tratar el 'brexit' y que con ellas "el Gobierno también persigue paliar los desequilibrios socio-económicos existentes en la actualidad entre Gibraltar y el campo".

"Para España es fundamental procurar la salida ordenada de Gibraltar de la UE de una forma beneficiosa para todos, de ahí los esfuerzos que se están llevando a cabo para conseguir un acuerdo con el Reino Unido en esta cuestión", ha añadido Borrell.

Asimismo, ha reafirmado "la voluntad del Gobierno" por poner en marcha, en coordinación con la Junta de Andalucía, "un plan de acción de carácter integral que dé respuesta a las necesidades del campo, con independencia del resultado de las negociaciones del Brexit".

"La verja no se va a cerrar"

Antes de dicha reunión Borrell ha insistido en que tras el Brexit "la Verja no se va a cerrar" sino que más bien el objetivo del Gobierno es intentar que "los derechos de los españoles estén mejor garantizados".

Así, ha mencionado asuntos como "que se resuelvan las disputas de las aguas territoriales" y "que la gestión el aeropuerto se haga de manera que España tenga algo que decir porque está en territorio no cedido" por España en el Tratado de Utrecht, o que no haya contrabando.

Así lo ha dicho en un coloquio en el Club Siglo XXI, antes de reunirse con los alcaldes del Campo de Gibraltar para explicarles cómo va la negociación para que el acuerdo de retirada se aplique a Gibraltar. Además, ha admitido que su optimismo --ayer confió en un acuerdo después del Congreso del Partido Conservador-- es algo que "fluctúa". "En toda negociación hay tiras y aflojas", ha dicho.

También ha reiterado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le dejó claro al negociador europeo que no quiere que Gibraltar sea un escollo para alcanzar un acuerdo global, sino más bien el primer paso. Y ha añadido que España no renuncia a reivindicar la soberanía del Peñón, pero que eso no es lo que está en juego en estas conversaciones, algo que, por otro lado, es "exactamente la misma línea" que siguió su predecesor Alfonso Dastis.