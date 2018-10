Borrell reprocha a Margallo que critique las negociaciones sobre Gibraltar cuando él "no consiguió nada"

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha reprochado al diputado del PP José Manuel García Margallo que critique las negociaciones que está llevando a cabo el Gobierno sobre el Brexit en lo relativo a Gibraltar cuando él, cuando era ministro de Exteriores, "no consiguió nada".

Margallo ha preguntado a Borrell durante la sesión de control sobre qué ha acordado el Gobierno respecto a Gibraltar. El ministro ha respondido, en su primer turno de intervención, que se ha alcanzado un principio de acuerdo sobre un protocolo de salida de Gibraltar de la Unión Europea que forma parte del acuerdo de retirada. Este principio de acuerdo aborda temas como "la ampliación de los derechos de los trabajadores" o la "obligación para Reino Unido para colaborar en materia de transparencia fiscal".

El ministro ha explicado que hay otras cuestiones que "no caben" en este protocolo, por lo que se está trabajando de manera bilateral en otro acuerdo sobre fiscalidad con Reino Unido y "hasta que este no esté del todo", el Gobierno "no puede decir que se haya acordado nada sobre Gibraltar todavía".

A continuación, durante su segundo turno, el diputado Margallo ha señalado que "lo único" que ha hecho el Gobierno del PSOE es "no hacer lo que tenían que hacer" que es, a su juicio, "aprovechar esta ocasión para avanzar" en una pretensiones "que no ha habido gobierno español que no haya planteado desde 1703", en referencia a la reclamación sobre la soberanía del Peñón.

"En términos de lógica aristotélica, premisa mayor, el Reino Unido no cumple con la legalidad internacional, Naciones Unidas ha dicho que Gibraltar atenta contra la integridad territorial de España, que no es aplicable el principio de autodeterminación y que al situación colonial debe terminar con negociaciones bilaterales en que se tengan en cuanta los intereses de la población", ha explicado Margallo.

A renglón seguido ha asegurado que "ninguna" de las conclusiones anteriores ha sido aceptada por el Reino Unido y el Brexit daba a España "una oportunidad de oro" para obligarles a cumplir con la ley internacional. "El tribunal de justicia de la Unión Europea dice que Gibraltar no es Reino Unido, y si no forma parte de él en las negociaciones con la UE no se puede hablar de Gibraltar salvo que España lo tolere", ha añadido.

Lo que hubiese pasado si España "se hubiera mantenido en su posición sin alterarla" es que el convenio entre la Unión Europea y Reino Unido "hubiera avanzado sin ningún obstáculo" y se habría posibilitado un acuerdo acorde con el tratado de funcionamiento europeo que dice que los tratados "se aplican a Gibraltar en tanto un estado miembro asume sus relaciones, cosoberanía y relaciones exteriores, doble nacionalidad y una zona económica especial acabar con un contraste dramático" porque el Campo de Gibraltar tiene "una renta seis veces inferior a la que tienen el peñón".

Con todo, el popular ha insistido en que se ha "desaprovechado una oportunidad de oro" aunque "todavía se puede rectificar". Borrell le ha contestado si esto se lo había explicado con anterioridad al último titular de Exteriores del Gobierno del PP, Alfonso Dastis, porque el actual gobierno sigue en lo referido a Gibraltar "lo mismo" que planteaba el ahora embajador en Roma. "Se lo digo porque cuando usted era ministro no consiguió nada y reconoció en la prensa que Dastis tuvo que cambiar las políticas y que su propio gabinete le abandonó", ha dicho el ministro.

Por ello, ha replicado a Margallo "a quién le reprocha" si se están siguiendo las "mismas" líneas que estaba siguiendo el Gobierno del PP. En este punto, ha invitado a los populares a que reconozcan que "han cambiado su posición 180 grados" de manera "radical" para que puedan explicar "por qué critica al Gobierno de ahora por hacer lo mismo que el anterior" en la materia en cuestión.

Lo que se está discutiendo, ha zanjado Borrell, es de qué manera se aplica a Gibraltar el acuerdo de retirada porque interesa que sea "una salida ordenada" y al Gobierno le preocupan los derechos de los trabajadores". Más tarde, cuando se abra el periodo transitorio, se podrán realizar otro tipo de negociaciones sobre las cuestiones expuestas por Margallo, pero mientras, le ha pedido "que reproche que se siga la misma política con la cual" él "salió" del ministerio.