Borrell admite que España y Reino Unido ya han pactado un protocolo para Gibraltar

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha asegurado este lunes que Gibraltar no será "una piedra en el camino" para acordar los términos del Brexit tras garantizar que el Protocolo sobre el Peñón que irá anejo al acuerdo ya ha sido pactado entre España y Reino Unido, al tiempo que ha pedido "no dramatizar" si no se llega a un acuerdo esta semana general sobre el Brexit en la cumbre de los líderes porque "todavía hay tiempo".

"Hay un protocolo en el borrador de acuerdo. Y este protocolo ha sido acordado con Reino Unido, de modo que Gibraltar no es una piedra en el camino" para el acuerdo final, ha explicado el ministro en declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión con sus homólogos de la UE en Luxemburgo.

Borrell ha dejado claro que Gibraltar no es "un problema" para llegar a un acuerdo sobre las condiciones para la salida del Brexit y ha admitido que resulta "más difícil" resolver la espinosa cuestión de cómo evitar la vuelta a una frontera 'dura' entre Irlanda y Úlster.

"Pero en Europa los acuerdos nunca llegan hasta el último momento. No tenemos dramatizar. Todavía tenemos tiempo. Todavía tenemos un mes", ha insistido Borrell, que ha admitido que hace "tres o cuatro días" se pensaba "que iba a ser posible un acuerdo esta semana y ahora parece que esta semana no será posible".

"Estoy seguro que no lo va a haber esta semana pero queda tiempo", ha incidido, admitiendo que no cree que se vaya a alargar demasiado la cena del miércoles de los líderes europeos para revisar el punto de las negociaciones sobre el Brexit al descartar "una solución milagrosa".

Borrell ha insistido en que esta semana "no es el fin de plazo", que "todavía hay tiempo" y que "no hay que dramatizar" si ambas partes no sellan un acuerdo esta semana sobre el Brexit, porque "sería raro que en Europa se llegase a un acuerdo que no fuese al filo del último minuto".

"Todavía es posible llegar a un acuerdo, aunque esta semana no toque", ha remachado, dejando claro que un no acuerdo sería "demasiado duro para ambas partes". "Seguiremos negociando", ha zanjado.

Tras las declaraciones de Borrell, el Gobierno de Gibraltar emitió un comunicado en el explica que "el acuerdo para una salida ordenada de la UE por parte de Gibraltar está casi completo". "Existen algunos asuntos que deben concretarse, y el principio general de las negociaciones sigue siendo que nada se da por acordado hasta que se haya logrado un acuerdo en todos los ámbitos".

El ministro principal, Fabián Picardo, y el viceministro principal, Joseph García, vuelven de Bruselas hoy, pero estarán disponibles para volver en cualquier momento. El Fiscal General Michael Llamas se ha quedado en Bruselas, y el Secretario de Finanzas Albert Mena se encuentra en Madrid con el Comisario de Hacienda (Commissioner of Income Tax), John Lester, para abordar asuntos fiscales y tributarios.

"El marco de estas conversaciones es la negociación más amplia entre el Reino Unido y la Unión Europea, de la que Gibraltar forma parte. El resultado de esta negociación incidirá notablemente en la posición de Gibraltar en el marco del Brexit", concluye