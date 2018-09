Los Barrios solicitará 24,3 millones del Fondo de Ordenación

El Pleno del Ayuntamiento de Los Barrios aprobó ayer acogerse al Fondo de Ordenación del Gobierno de España para 2019 y solicitar la inclusión del Consistorio con 24,3 millones de euros. El punto salió adelante con los votos favorables del gobierno local y el PP. El resto de grupos votó en contra.

Con estas medidas el Ayuntamiento tendrá liquidez para asumir el pago de posibles sentencias por procedimientos judiciales.

En esa previsión que hace el Ayuntamiento destaca la sentencia firme a favor de Endesa Generación de 4.325.000 euros por los terrenos de la fallida fábrica de polisilicio. El Consistorio obtuvo este dinero bajo la etapa del PSOE como adelanto a cambio de la reclasificación del suelo pero el procedimiento fue anulado.

Otras sentencias previstas abarcan casos como el préstamo de 11.125.000 euros de la Banco Santander a la empresa GAMA. También se hace una previsión de 5.224.000 euros para el caso de la Confort Letter del Banco de Santander y dos sentencias que podrían de llegar de la empresa CMT Carmín, una 2.180.000 euros de reclamación de intereses y otra de 480.000 euros de una denuncia por una supuesta venta encubierta del recinto ferial.

" Es la mejor opción y no hay ninguna otra alternativa. Lamento que los grupos de la oposición que votan en contra no tengan ni presenten alternativa alguna para pagar esta deuda. Es muy fácil votar en contra y luego no proponer nada", valoró el alcalde, Jorge Romero. El PP dijo votar a favor por responsabilidad para contribuir al saneamiento de la deuda municipal.