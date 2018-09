Los Barrios pide a la Junta reformas para las 50 viviendas de Palmones

El Ayuntamiento de Los Barrios reclamará a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), de la consejería de Fomento y Vivienda de la Junta, que emprenda urgentemente obras de arreglo en el saneamiento interior de las 50 viviendas sociales de Palmones. Con esta medida, según el Ayuntamiento, se erradicaría la presencia continua de mosquitos que sufren las viviendas desde hace más de un año.

La concejal de Sanidad, Carmen Roldán, explicó que tras ser inspeccionada la zona por técnicos municipales, de Arcgisa y de la propia Junta de Andalucía, se comprobó que el foco de reproducción de los insectos está en la red de saneamiento de las viviendas. "Los técnicos dictaminaron que la solución pasa por hacer una inversión para ejecutar obras de reparación en la red del interior de las viviendas. Estas viviendas son propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía y sus inquilinos están en régimen de alquiler. Esto supone que no debe recaer en el Ayuntamiento la obligación de acometer esta inversión, ya que no es su competencia", dijo. El Ayuntamiento apuntó que desde el inicio del problema se actuó conjuntamente con Arcgisa, con varias fumigaciones de la red de alcantarillado, la red eléctrica y la de telecomunicaciones.

El municipio se dirigirá a la Agencia Pública de Vivienda, propietaria de los inmuebles sociales

"En la visita realizada en junio con técnicos municipales, de Arcgisa y otro de la agencia se comprobó que en la red exterior no había mosquitos. También se visitaron varios domicilios y se detectó que en la mayoría no había mosquitos, pero en los que sí había presencia se determinó que las aguas estancadas en el subsuelo provocaban la aparición de estos mosquitos", detalló.

La entidad local resaltó que el técnico de la AVRA reconoció que los mosquitos no aparecían en la red exterior, competencia municipal. "También se llegó a la conclusión de que no se podía hablar de plaga. Instamos a la agencia a que concluya este informe y tome las medidas. El Ayuntamiento no puede actuar en una propiedad privada, pero sí la agencia de la Junta, ya que es la propietaria", justificó Roldán.

La aparición de los mosquitos había sido denunciada en reiteradas ocasiones por los vecinos de las viviendas. Los inquilinos de las casas difundieron fotografías de cajas de registro, enchufes y otras conducciones interiores de los inmuebles atestados de insectos para reclamar a las distintas administraciones que atajaran el problema.

El PSOE de Los Barrios criticó ayer que el gobierno municipal negara primero el problema y ahora trate de atribuirselo a la Junta de Andalucía "generando un conflicto de competencias que no le soluciona nada a los vecinos". Los socialistas dijeron que con esta propuesta sólo se busca hace campaña.