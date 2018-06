Algeciras vuelve a decir no al narcotráfico

Hace 25 años, el movimiento contra la droga del Campo de Gibraltar se concentraba por primera vez en Algeciras para gritar no a la droga que estaba causando estragos (especialmente la heroína) entre la población más joven de la comarca. Un cuarto de siglo después, las asociaciones siguen alzando la voz, aunque desde hace unos años esa voz se está volcando en la demanda de una actuación contundente frente al narcotráfico que se está haciendo fuerte en la comarca. Así lo reclamaron una vez más ayer desde la Plaza Alta.

Las asociaciones recordaron las agresiones que sufren los cuerpos de seguridad y el uso "descarado" de ríos, playas y puertos incluso a plena luz del día para alijar droga. "En un momento excepcional como el que estamos hay que tomar medidas valientes y excepcionales", destacó el presidente de la Coordinadora Alternativas, Francisco Mena. "Hace más de un año venimos exigiendo un plan integral que aborde todos los problemas estructurales que tiene nuestra comarca", recordó el portavoz, leyendo un comunicado en el que las asociaciones reclaman más medios policiales, cambios legislativos y medidas sociales, educativas y laborales.

Piden un plan integral que ya ha sido anunciado por el Gobierno central y que a su juicio debería comenzar en La Línea y extenderse desde allí al resto de municipios de la comarca. Y en el que participen "ayuntamientos, colectivos vecinales, coordinadoras contra la droga, sindicatos, empresarios y las administraciones", estas últimas encargadas de dotar presupuestariamente el programa. "El Campo de Gibraltar tiene un futuro maravilloso si hacemos frente al narcotráfico", apunta Francisco Mena.

"El narcotráfico le está echando un pulso no solo al gobierno o al Ministerio del Interior, le está echando un pulso al Estado, y el Estado somos todos. La sociedad campogibraltareña no va a permitir que le ganen este pulso", destacó, recordando que en los últimos años ha habido manifestaciones en La Línea y Algeciras bajo el mensaje Drogas no, trabajo sí. Ese mensaje también se transmitió al otro lado de la Bahía, en el municipio linense, en el Día Mundial sin Drogas.