Alarma por violencia machista en el Campo de Gibraltar

El Campo de Gibraltar está perdiendo la batalla contra la violencia machista. Esto es, más que en otras partes de Andalucía. Al menos, en lo que se refiere a la prevención. Esto es lo que se desprende de la actividad registrada en el Servicio de Asistencia a las Víctimas de Andalucía (SAVA) en la comarca, que no para de aumentar año tras año, y de la percepción de los profesionales, que hablan de una brutalidad insólita en la mayoría de los casos.

Hasta septiembre, los responsables de este servicio habían atendido ya 340 casos de violencia de genero, tres más que en todo el año pasado, cuando se registró un 16% más que en 2015. Uno de sus integrantes, la experimentada trabajadora social Librada Mayo, participó ayer en el I Congreso sobre Violencia de Género que la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent celebra en el edificio de la ONCE. No se extendió en dar demasiados datos, pero sí ofreció su visión del momento. "Aquí hay una crueldad grande. He visto cosas aquí que no había visto en 19 años en Sevilla", explicó a preguntas de los 150 asistentes a las conferencias.

En el SAVA de Algeciras se atendieron el pasado año (de éste no habrá datos hasta el mes que viene) 521 expedientes, de los que 337 fueron relativos a la violencia de genero (la que se produce contra la mujer) y 19 a la doméstica (cualquiera que se sufre en el hogar). El resto fueron expedientes de otros tipos delictivos. Esto significa una subida de 59% en dos años, desde un 2015 en el que se atendieron 287 expedientes de violencia de genero, 11 de violencia doméstica y diez de otros tipos delictivos.

Basta con comparar estas cifras con las del resto de la provincia para comprender el alcance del problema en el Campo de Gibraltar. Los 337 expedientes por violencia de género en Algeciras fueron solo 99 en Cádiz. Los 521 totales (contando todo tipo de víctimas) fueron en la provincia 274.

Librada Mayo entiende que en el SAVA de Algeciras -el único de Andalucía que no está en una capital de provincia- se necesitan "más recursos" que la Consejería de Justicia e Interior ya tiene contemplados para este mismo año. La trabajadora social explicó el funcionamiento de la oficina de Algeciras, que además de ella cuenta con un abogado y una psicóloga. Entre los tres ofrecen una atención "integral y personalizada" a las víctimas, de las que se realiza un diagnóstico para atender sus necesidades, informarlas y asesorarlas sobre todos los aspectos del proceso. El primer paso es que se sientan atendidas y se relajen tras sufrir un episodio de violencia. En el SAVA se las prepara incluso para la declaración ante el juez y se las acompaña al hospital, si es necesario.

El perfil general de la víctima es mujer, de entre 30 a 44 años, soltera, con nivel de estudios primarios, en paro, con domicilio en Algeciras, agredida por su expareja, con daños psicológicos y tras haber sufrido delito contra la libertad. El perfil general del victimario (el agresor) es un hombre de 30 y 44 años que vive en Algeciras.

Las jornadas de Victoria Kent se abrieron con la intervención del psicólogo Luis Miguel Arenillas sobre los perfiles de víctima y agresor, continuó con la de Librada Mayo y siguió dando voz al guardia civil de San Roque Antonio Muñoz, responsable de la unidad Viogen. Patricia Jarillo, coordinadora de violencia de genero del Área Sanitaria, habló sobre la adolescencia como factor de vulnerabilidad.

El fiscal de violencia de género de Algeciras, Gonzalo Fernández Jordá, abre las conferencias hoy sobre cuestiones jurídico-legales. Hablará después la abogada Nuria González sobre la violencia judicial como forma de violencia de género institucional y continuará el acto con la psicóloga Teresa Victoria Gómez. Juana Luisa Sánchez, maestra jubilada y presidenta de la Asociación Didáctica Pintor Zuloaga de Cádiz, cerrará el congreso.

La Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent ha convocado para el próximo martes, 27 de noviembre, una nueva concentración de carácter silencioso contra la violencia de género. La movilización, que se realiza el último martes de cada mes, para promover de esta forma la mayor asistencia por parte de la población, se llevará a cabo a las 12:00 en la Plaza Alta de Algeciras. La convocatoria se hace extensiva a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas que deseen hacer pública su repulsa contra esta lacra social.