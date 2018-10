Adiós a una luchadora

Isabel Canto Calvar, la presidenta y fundadora de Bandera Rosa, la Asociación de Pacientes y Familiares de Cáncer de Mama del Campo de Gibraltar, falleció en la noche del martes en Algeciras después de una larga lucha contra la enfermedad que compaginaba con su incansable labor al frente del colectivo.

Canto fundó Bandera Rosa en 2016 junto a otras cuatro mujeres con las que coincidió en las sesiones de quimioterapia y en unas charlas informativas de las que salieron "desmoralizadas", según relató en su día a Europa Sur. "Nos dimos cuenta que algo teníamos que hacer, explicarle a las afectadas que se puede salir a pesar de que los tratamientos son feroces", explicó en aquellos días.

En un artículo que escribió y que aparece colgado en la web de la asociación, Isabel Canto narraba así su experiencia: "Yo, que he vivido el cáncer en primera persona, no en una, sino en dos ocasiones, me mantengo firme. Firme ante las preguntas, la rabia, la impotencia, el llanto desesperado, la soledad , los porqués y la negación. Acepto la situación que me ha tocado vivir, como a otras muchas mujeres, pero lo hago preparada, con una mente llena de confianza y optimismo y una actitud positiva ante la vida. Con vistas a mirar hacia delante evito mirar hacia atrás. No negando el tiempo que he estado peleando contra el cáncer o ignorándolo, sino tomando la decisión de ser consciente de la lucha que he llevado o en la que estoy en este momento. Somos mucho mas fuertes de lo que pensamos. He sido golpeada, noqueada, mi confianza ha sido puesta a prueba, pero he mirado de frente y he elegido vivir. Aunque he perdido mucho, he ganado más. Ahora soy diferente. El cáncer me ha enseñado mucho, quizás una lección de vida que jamás hubiera deseado conocer, pero sin esta experiencia no habría tenido la oportunidad de elegir. Elegir vivir con plenitud y junto a las personas que realmente importan. He podido comprobar que la unión hace la fuerza, sin duda. Y rodearte de las personas que más te quieren y que tienen el valor de quedarse contigo en esta batalla, tiene un poder terapéutico insospechado… Y ahora que estoy en la cima, que casi he sido capaz de alzar mi bandera de victoria, ha llegado el momento de hacer de esta lucha personal, una lucha colectiva, para gritar al mundo la parte positiva de este camino. Un camino de compromiso diario conmigo misma y con los que me rodean".

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha trasladado su pesar por la muerte de la presidenta de Bandera Rosa, de la que recuerda, "el tremendo empuje que Isabel tenía en todo lo que al apoyo de las pacientes oncológicas se refiere, un entusiasmo que contagiaba tanto a sus compañeras de directiva como al voluntariado que trabajaba en la asociación".

"Su recuerdo siempre permanecerá entre nosotros y estará más presente que nunca cada vez que se celebre cualquier actividad relacionada con la prevención o la ayuda a las personas afectadas por esta enfermedad, a las que se entregó en cuerpo y alma", conluye el regidor algecireño.