Castellar reclama medidas urgentes para la mejora de los ríos afectados por las últimas inundaciones

El alcalde de Castellar de la Frontera, Adrián Vaca, ha anunciado que llevará al pleno municipal una moción en sintonía con los ayuntamientos de San Roque, Jimena de la Frontera y San Martín del Tesorillo -además del malagueño de Casares- con el objetivo de reclamar medidas urgentes tras las graves inundaciones registradas con los últimos temporales en el Campo de Gibraltar, que afectaron especialmente a las cuencas de los ríos Guadiaro, Genal, Hozgarganta y Guadarranque.

"Nuestro municipio sufre una situación de especial vulnerabilidad por las afecciones del río Hozgarganta a su paso por el término municipal y por ser territorio donde desembalsa el pantano del Guadarranque, lo que incrementa notablemente el riesgo en episodios de lluvias intensas", señaló el dirigente municipal, que subrayó la necesidad de “pasar de una gestión estancada a una política real de prevención que proteja a nuestros vecinos, infraestructuras y actividades económicas”.

El episodio de lluvias intensas -que ahora se mantiene con las borrascas Ingrid y Joseph- provocó en los municipios vecinos importantes daños en viviendas, infraestructuras públicas y privadas, explotaciones agrícolas, caminos rurales y carreteras, así como cortes prolongados de suministros eléctricos y de comunicaciones. Estas incidencias dificultaron la gestión de la emergencia y pusieron de manifiesto carencias estructurales en materia de prevención y coordinación ante fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes.

La moción solicitará a la Junta de Andalucía actuaciones urgentes de limpieza, mantenimiento y encauzamiento de los ríos afectados, la mejora de los sistemas de medición de caudales y el acceso en tiempo real de los ayuntamientos a estos datos, además de reforzar la coordinación sobre el terreno durante los episodios de riesgo.

Además, Castellar instará a la Junta de Andalucía, al Gobierno de España y a la Diputación Provincial de Cádiz a habilitar ayudas económicas urgentes para la reparación de infraestructuras dañadas y para compensar las pérdidas sufridas por la ciudadanía, agricultores, ganaderos y empresas, solicitando además una reunión urgente para consensuar planes específicos de prevención y emergencia para la comarca.