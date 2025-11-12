Vox lleva al Congreso la prohibición del burka y el nicab y pone en aprietos al PP y a Junts con un debate sobre identidad y religión

Vox ha decidido trasladar al Congreso el debate sobre la prohibición del velo integral —el burka y el nicab, dos prendas femeninas originarias de Afganistán y el golfo Pérsico que ocultan todo el cuerpo o todo el rostro salvo los ojos— y que hasta ahora había capitalizado el partido ultraderechista catalán Aliança Catalana, de Sílvia Orriols. Con esta iniciativa, la formación de Santiago Abascal pretende forzar a PP y Junts a posicionarse en un asunto que mezcla religión, inmigración, seguridad y cultura.

La propuesta de ley orgánica, registrada este martes en el Congreso por la portavoz de Vox, Pepa Millán, plantea la prohibición del uso del burka y el nicab en el espacio público o en lugares privados con proyección pública, así como la creación de un nuevo delito de coacciones para castigar a quien imponga estas prendas. Según el texto, quien obligue a una mujer a cubrirse “mediante violencia, intimidación o cualquier forma de coacción” podrá ser condenado a penas de entre año y medio y tres años de cárcel, que se elevarían hasta cuatro años si la víctima fuera menor o persona vulnerable.

Además, el partido plantea modificar la Ley de Seguridad Ciudadana para sancionar con hasta 600 euros el uso de estas prendas en espacios públicos, y con hasta 30.000 euros en caso de reincidencia o si son los progenitores quienes las imponen a sus hijas.

Un cambio de enfoque en la estrategia de Vox

La ofensiva supone un giro llamativo en la doctrina de Vox, que tradicionalmente ha defendido el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones religiosas y morales —reivindicando incluso el polémico PIN parental—. Sin embargo, su alineamiento con la ultraderecha europea, encabezada por Marine Le Pen o Geert Wilders, y la irrupción de Aliança Catalana en el escenario político catalán, han llevado a la formación de Abascal a rearmar su discurso identitario y lanzar una campaña que llevará el debate a todas las cámaras autonómicas.

“Hay que proteger nuestra identidad occidental, nuestras raíces grecolatinas y los valores que han hecho prosperar a las naciones”, proclamó Pepa Millán en la rueda de prensa en la Cámara Baja. A su juicio, desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, “las mujeres están más desprotegidas que nunca” y la “importación de culturas incompatibles con la nuestra” habría contribuido al aumento de la inseguridad y la violencia sexual.

Un debate con eco europeo y antecedentes judiciales

En su exposición de motivos, Vox cita los precedentes europeos: Francia (2010), Bélgica (2011), Austria (2017), Dinamarca (2018), Países Bajos (2019), Suiza (2021) y Portugal (2025), países que han restringido el uso del velo integral en espacios públicos. También recuerda la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que avaló estas medidas al considerar que perseguían fines legítimos de convivencia social y seguridad.

No obstante, el Tribunal Supremo español anuló en 2013 una ordenanza del Ayuntamiento de Lleida que prohibía el burka en instalaciones municipales, advirtiendo que este tipo de restricciones deben establecerse mediante ley orgánica y recordando que una prohibición general puede tener “el efecto perverso de excluir del espacio público a las mujeres que se pretende proteger”.

Cataluña, el laboratorio del conflicto

El debate no es nuevo en Cataluña, donde Aliança Catalana ha hecho del rechazo al islam su principal bandera. En mayo, el Parlament rechazó una propuesta de Orriols para prohibir el velo integral con los votos en contra de PSC, ERC, Junts y Comuns, y la abstención de PP y Vox. Sin embargo, Junts anunció después que, si gobierna, prohibirá el burka, el nicab y el burkini en espacios públicos e instalaciones para menores “para evitar la discriminación de género”.

En julio, Vox presentó una iniciativa similar en la cámara catalana, que fue rechazada por todos los grupos salvo Aliança y el PP, que se abstuvieron. Aquella propuesta provocó un rifirrafe con el portavoz popular Alejandro Fernández, quien reprochó a Vox que su texto fuera tan amplio que podría “acabar prohibiendo las túnicas o las babuchas”.

Una “patata caliente” para PP y Junts

La nueva propuesta, más acotada y centrada exclusivamente en el burka y el nicab, coloca a PP y Junts en una situación incómoda. Si la apoyan, deberán justificar por qué se prohíben unas prendas que ocultan el rostro y no otras, como las máscaras de carnaval, los capirotes de Semana Santa o los embozados de las marchas ultras. Si la rechazan, corren el riesgo de ceder la bandera identitaria a Vox y Aliança Catalana.

Más allá de su recorrido legislativo, la iniciativa reabre un viejo debate sobre el equilibrio entre libertad religiosa, igualdad de género y seguridad, y refuerza la estrategia de Vox de situarse como baluarte de la “identidad occidental” frente al multiculturalismo. Un terreno en el que el partido busca recuperar protagonismo tras la irrupción de nuevos competidores a su derecha.