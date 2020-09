"El año que viene haremos nuestra carrera solidaria con más ganas que nunca"

Recursos, recursos y recursos. La mayor parte de las organizaciones depende de las subvenciones, la solidaridad propia y ajena en forma de donaciones o voluntariado y de lo poco o mucho que puedan conseguir organizando mil y una actividades diferentes con las que obtienen unos ingresos extra esenciales en muchos casos para el desarrollo de un trabajo a veces invisible pero sin duda imprescindible para muchas personas que, de otra manera, no tendrían cómo acceder a productos o servicios que nadie más les presta. La llegada del coronavirus ha frenado en seco también a las entidades que ayudan a los demás, paralizando o reduciendo en algunos casos los propios servicios de ayuda que prestaban y, en todos, mermando considerablemente la posibilidad de generar esos recursos tan necesarios.

La Asociación La Montera, que es la única organización que presta servicios a personas con discapacidad en la localidad de Los Barrios, no ha permanecido ajena a esta situación. A estas alturas ya debería haberse realizado su ya tradicional carrera solidaria ‘Corre por la igualdad’. Iba a celebrarse una cuarta edición aún mejor que las anteriores, que de por sí habían sido un éxito, y esta vez contaba con el apoyo del Premio al Valor Social de la Fundación Cepsa. “No ha podido ser”, dice Yolanda Montaño, la trabajadora social de La Montera, “pero el año que viene la haremos aún con más ganas”. ‘Corre por la igualdad’, además de un evento social y deportivo que atrae a muchos aficionados a Los Barrios (cada año se acaban todos los dorsales, y en esta ocasión había nada menos que 550) es una importante fuente de recursos para la Asociación, como lo son otras muchas actividades (mercadillos, rifas, etc.) que no han podido ni podrán celebrarse. Es otra de las muchas caras de una pandemia que está dejando un incalculable reguero de daños colaterales: “Esta situación nos ha afectado mucho, claro, no solo por el tema de conseguir recursos sino porque muchos de los servicios que prestamos los tenemos parados”. Actividades lúdicas como los viajes (sus Vacaciones Solidarias también consiguieron el Premio al Valor Social) o servicios tan importantes como los de Orientación y Asesoramiento o de Transporte Adaptado no se están realizando, de momento. No ha sido el caso, al menos en parte, de uno de los más esenciales que desarrollan, el de rehabilitación. Una terapia que la Seguridad Social no cubre (al considerar a sus usuarios como enfermos crónicos) pero que “necesitan por sus especiales circunstancias” y de otra forma (pagando en clínicas privadas) “sería imposible para ellos”. Ahora y durante el confinamiento se han podido atender las necesidades de rehabilitación de los usuarios con mayor necesidad, aunque “estamos muy limitados por las circunstancias y por las medidas de seguridad e higiene que hay que llevar a cabo”.

Ese es otro caballo de batalla. Un nuevo frente: los equipos de protección son caros y los fondos, escasos. La idea es retomar toda la actividad posible en septiembre (si las circunstancias lo permiten), aunque para ello deberán conseguir los fondos suficientes. “Estamos poniendo en marcha varias campañas para conseguir el dinero que necesitamos para seguir trabajando con los usuarios”, adelanta Montaño, que valora especialmente iniciativas como la de Fundación Cepsa y sus Premios al Valor Social: “sin cosas como esas no podríamos seguir adelante”.

Es evidente que “necesitamos recursos para poder volver” (hablamos de un gasto que casi se ha duplicado, a lo que se suman las actividades de recaudación que no se han podido realizar). Las pequeñas empresas de la localidad, que siempre han ayudado, “se encuentran también en una situación complicada porque estos meses han sido muy difíciles para ellos”. La solución, por tanto, pasa por las administraciones. Desde Andalucía Inclusiva se pidió a la Junta de Andalucía que se adelantara la convocatoria de subvenciones de este año, y así ha ocurrido, y que se acelerara el proceso administrativo: “Y en ello estamos, esperando que sean lo más rápidos posible para poder contar con fondos”. También desde el Ayuntamiento de Los Barrios “se está volcando con nosotros, facilitando el contacto con empresas que pueden ayudarnos o permitiendo que podamos montar algún mercadillo durante el verano”.

Los usuarios, obviamente, conocen la situación y la aceptan, con la esperanza de que muchas de las cosas que hacían en la Asociación La Montera arranquen de nuevo, pero conscientes de que otras quedarán pospuestas: “Echan mucho de menos tomar un café con los compañeros, hacer vida social, pero eso de momento no volverá”.