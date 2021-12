El viceconsulado británico en La Línea de la Concepción, 1935-1946 (y II)

Durante la Segunda Guerra Mundial

La fuerte carga de trabajo terminó por ser insoportable para una persona que arrastraba las secuelas de haber sido gaseado y para la que el uso de drogas repercutía negativamente en el trabajo. Incapaz de atender con eficacia sus deberes y ante las muchas quejas recibidas, el secretario colonial optó por recomendar un sustituto. Así que se informó al interesado que el gobernador había designado a J. J. Russo con carácter temporal desde el 21 junio de 1940. Transcurridos dos años, el enfermo se dirigía, desde Tánger, a su superior en Sevilla, contándole que había estado en el hospital y sufrido dos operaciones, pero que ya recuperado desearía volver a su puesto. La respuesta, ejemplo de literatura diplomática, venía a decir que, aunque su oferta era muy apreciada, en las actuales circunstancias sería un error “cambiar de caballo mientras se cruza la corriente” y puesto que el Sr. Russo estaba metido de lleno en la maraña de los acontecimientos.

Sentía decepcionarle, pero él seguía siendo el titular de la plaza y confiaba que las circunstancias permitieran su vuelta en tiempos menos dificultosos.

Por aquellas fechas, seis gibraltareños fueron expulsados de España sin razón aparente, pero que parecían represalias por pases retirados de acceso al otro lado de la frontera. Entre los afectados se hallaba Adolfo Granado, policía, ayudante en el viceconsulado. Las visitas al delegado de Fronteras y la intervención del embajador en Madrid fueron infructuosas. Asunto más grave presentaba Vicenta Gaskin, nacida en La Línea, madre soltera, que por complicidad en actividades políticas había estado varias veces en la cárcel y que sentenciada a muerte se consiguió que fuera indultada, pero debía ser extraditada.

En plena guerra, las medidas de seguridad para la visita a Gibraltar se reforzaron. Por la Defence Security Office se creyó conveniente que los representantes consulares más próximos a la plaza expidieran pases solamente a las personas de su distrito y siempre acompañando, con antelación suficiente, su opinión sobre si era recomendable o no otorgar tal concesión. Para facilitar la circulación de ciertos vehículos oficiales se confeccionó una lista de privileged cars en la que constaban, entre otros, los coches de las autoridades militares en Algeciras, delegado de Fronteras, administrador de Aduanas y los vicecónsules británicos en Algeciras y La Línea (matrícula: GBZ 3337).

Una norma sobre la importación de automóviles obligaba a la matriculación en España si los propietarios, aunque no residieran permanentemente, tuviesen un trabajo fijo en nuestro país. A J. Russo se le concedió un permiso temporal para su Wolseley en base a que su residencia aquí lo era con carácter accidental, así como su trabajo al no tratarse de un diplomático de carrera.

El aterrizaje forzoso de un bimotor británico, el 15 enero de 1943, en las proximidades de la Aduana causó daños a lo largo de 50 metros en la barrera-alambrada perteneciente a la Compañía Arrendataria de Tabacos, la que presentó al vicecónsul presupuesto de reparación por valor de 8.950 ptas. En diciembre del año siguiente quedaba atendida la deuda. A los dos tripulantes se les atendió en el Hospital Municipal, a donde acudió el vicecónsul para interesarse por su salud.

La oficina consular

La mañana del 20 de julio del 36, John Scaniglia se presentó en la Secretaría Colonial en un estado de nervios y de casi incoherencia diciendo que debían enviarse soldados a La Línea para salvaguardar las propiedades de sus compatriotas y que, si no se facilitaba una guardia militar para el Viceconsulado, él no volvería allí porque su vida corría peligro. Su petición se atendió, una vez, con posterioridad, supo de esta visita Patrón, enviando a un policía -hijo de Scaniglia, por cierto- para controlar la riada de personas que ansiaban pasar a Gibraltar. Este comportamiento de su subalterno, la tensión de unas jornadas estresantes y quizás la falta de entendimiento entre ellos, llevó al jefe a despedir al empleado. El punto final lo puso, en abril de 1937, el secretario de Estado para Asuntos Extranjeros, quien consideraba que, al no haber buena armonía entre ellos y al ser el procónsul un empleado del vicecónsul, lo más recomendable era que “a pesar de los extensos y meritorios servicios” aceptara la dimisión.

Desde una primera sede en Villa Joaquina, avenida de España -teléfono nº 34-, se hizo el traslado a calle Méndez Núñez, 5. Esta finca, propiedad de Carlos Bonelo Gazollo, estaba alquilada, con el mobiliario, a nombre de A. Patrón, por lo que se creyó oportuno, en agosto de 1943, al cambiar el inquilino, hacerlo a nombre de la persona jurídica, contando con la renuncia del anterior titular. Todo ello mejor que tener que proceder a otra mudanza.

Con antigüedad de 20 junio de 1943, Adolfo Vicente Beaty Consigliero aparecía en la lista de procónsules y constaba como de nacionalidad británica. Sin embargo, su naturalización como tal, al considerársele previamente extranjero, no la obtuvo hasta el 29 septiembre 1945 tras una controvertida aventura burocrática. Nacido en noviembre de 1917 fuera de matrimonio, era hijo de la gibraltareña Mercedes Consigliero y del médico español José Ortega. John Beaty, activo empresario gibraltareño, lo adoptó a la edad de 2 años. Siempre había vivido y continuaba viviendo en La Línea, aunque se educó allí en el colegio de los Hermanos Cristianos. Durante los cinco cursos “su conducta y comportamiento fueron de lo más satisfactorios e hizo considerables progresos en su inglés y en otras materias”.

Aurelio Danino, reportero de El Calpense, hizo ante la Policía las siguientes declaraciones oponiéndose a que le fuera concedida la naturalización: “Lo conozco desde hace un buen número de años y sus sentimientos nunca han sido probritánicos en modo alguno. Ha sido un miembro activo de los Requetés -un cuerpo de insurgentes-, habiendo llevado su uniforme y distintivos incluso cuando de servicio en el Viceconsulado. Además, no puede alegar haber residido en ningún territorio británico, como requisito esencial para su solicitud”.

En una denuncia anónima contra “Adolfito”, escribían que eran muchas las quejas por la manera en que se llevaba la oficina, aparte de aquellas producidas por ineficiencia, indiferencia y descortesía, una de las mayores “es que Beaty es el hombre equivocado para tal empleo”.

Había dado lugar al arresto de británicos por los nacionales y sus sentimientos eran más fascistas que democráticos. En un documento, clasificado entonces como secreto, el inspector Cánepa de la policía portuaria informaba que lo vieron en el Café Nacional en compañía de un alemán y un italiano y de un falangista apellidado Barros.

A pesar de tan contundentes opiniones, pudieron más las de su jefe y la del secretario colonial, quienes lo conocían bien y para los que él era totalmente leal y digno de confianza. En todo caso, no tenía acceso a los documentos secretos pues los guardaba J. Russo en su domicilio en Gibraltar. Permaneció en el puesto hasta la clausura de la oficina, tras el cierre de la frontera, para pasar a la de Algeciras. El tiempo que estuvo a las órdenes del último vicecónsul, llegó a ser el brazo derecho de éste, su amigo y hombre de confianza.

Notas biográficas

Alfredo J. Patrón Saccone: Gibraltareño descendiente de emigrantes genoveses. Hijo de José Armando Patrón Cánepa -vicecónsul interino en La Línea en 1916- y de Clemencia Saccone Langlais. Hermano de Josefina, Francisco, José y María. Estudió en Inglaterra en el colegio Downside, regido por benedictinos.

Hablaba español, alemán y, en menor nivel, francés. Unido desde 1915 al regimiento de caballería Beford & Hertforshire, sería destinado al frente oriental donde sufrió el ataque con gases venenosos y quedó inválido -con el grado de capitán- para continuar en el Ejército. No llegó a recuperarse del todo y las heridas le llevaron a la dependencia de drogas de por vida. Contrajo matrimonio con María de los Ángeles Gaggero en 1920. Formaba parte de la junta directiva de la Cámara de Comercio dicho año. En los negocios familiares le asignaron uno de los puestos directivos en el Anglo-Egyptian Bank y en la empresa Saccone, distribuidora de bebidas. En 1939, coincidiendo con el centenario de esta firma comercial fue nombrado presidente. Para entonces ya ostentaba las iniciales J. P. (Juez de Paz). El domicilio paterno, según el censo de 1914, estaba en Market Lane, 17. Su residencia, en los años 30, se llamaba Viña Sprague, en la carretera de San Roque a La Línea.

Jaime José Russo O'Reilly: (Gibraltar, 1887-Estoril, 21 octubre 1946). Hijo de Jorge y de Rosa. Hermano de Teresa, Cristóbal, Rosina, Adela y Pedro. Casó con Antonia Gómez Buendía -hermana del abuelo de quien esto escribe- y tuvieron por hijos a Jaime, Rosina, Ernesto, Adolfo y Jorge. En el censo de 1914 consta domiciliado en Irish Town nº 53, unos años después, en George’s Lane y más tarde en Cumberland Road. Cónsul de la República de Cuba -del 5/08/1927 al 8/03/1930- y alcalde de su ciudad natal -mayo a noviembre 1928-. Fue reelegido para el Consejo Ejecutivo y condecorado con la insignia de la Orden del Imperio Británico por su valiosa labor como miembro de dicho consejo y como juez de paz.

En La Línea constaba como propietario de fincas en las siguientes calles: Plaza de Alfonso XIII -de la Constitución-, 26 y 28; Buenos Aires, 168 a 182; Cadalso, 9; Granada, esquina con Gibraltar y San José; Méndez Núñez, 77 al 87; Príncipe de Asturias -Oviedo-, s/n y terrenos en Huerto Norte (Cámara de la Propiedad Urbana. Censo, 1923). Pero su principal inmueble en España y domicilio habitual era Rosaleda, finca de casi una hectárea con una magnífica casona de aspecto eduardiano y un exuberante parque botánico, que ocupaba toda una manzana con una de sus lindes dando a la playa de la barriada sanroqueña de Campamento. Por cierto que, coincidiendo con la visita de Franco a Gibraltar el 8 de marzo de 1935, Juan March se hospedó en dicha casa por la relación de negocios y amistad que le unía con el propietario. Me vienen a la memoria aquellas tardes de verano en que nos recogía, a mis hermanos y a mí, el chofer de mi tía-abuela Antonia y a bordo del Rolls Royce nos llevaba a aquella mansión donde disfrutaba de juegos en aquel inmenso jardín y de exquisitas meriendas.

Coincidiendo con su estancia en un balneario de Portugal, por motivos de salud y para visitar a un especialista, le sorprendió la muerte en Estoril. Su cadáver era trasladado desde Lisboa a Gibraltar en un falucho.

Conclusiones

En la presente entrega, cuyo contenido es plenamente inédito, se ha aportado información sobre unos acontecimientos vividos en la zona durante el azaroso periodo bélico por súbditos británicos envueltos en supuestos delitos de contrabando, propaganda, espionaje…

Desde luego resulta encomiable la labor desarrollada por el equipo consular, en unas circunstancias tan adversas, en defensa de los intereses de sus conciudadanos.

