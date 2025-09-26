¿Y tú, qué hiciste?

Esta reflexión nace de la rabia y la pena ante una cadena de hechos que no puede ni debe normalizarse. El 7 de octubre de 2023 Hamás cometió un atentado atroz y criminal contra civiles israelíes: una masacre que merece condena sin matices.

Sin embargo, la respuesta que desde entonces se ha desplegado sobre la franja de Gaza —bombardeos, ofensivas terrestres, bloqueo humanitario y desplazamientos masivos— ha convertido a una población entera en víctima de una catástrofe humanitaria de proporciones insoportables: decenas de miles de muertos, una proporción altísima de niños y mujeres entre las víctimas, y millones de desplazados.

Condenar el terrorismo de Hamás y, a la vez, denunciar la barbarie que sufren los palestinos no es una contradicción moral; es una exigencia de coherencia humana. No hay legitimidad ética en el asesinato indiscriminado de civiles, vengan de donde vengan. Y tampoco hay legitimidad en una respuesta de Estado que, bajo el pretexto de seguridad, produce muerte masiva de inocentes, destruye infraestructuras civiles vitales y mina las bases mismas del derecho internacional y de la dignidad humana.

Nos duele, además, la parsimonia con que muchas instituciones, intelectuales y sectores de la ciudadanía —incluidos judíos e israelíes de todo el mundo— han reaccionado ante esta escalada de sufrimiento.

La complicidad pasiva no es neutral, es permitir que la barbarie se normalice. La voz de la razón y de la ética debe alzarse con claridad, empezando por quienes conocen y comparten la historia del pueblo judío y, por ello mismo, deberían ser los primeros en rechazar toda forma de genocidio.

Por eso, hago un llamamiento claro: la única manera de detener esta matanza es la movilización masiva, pacífica y sostenida de la sociedad civil global. Manifestaciones multitudinarias que llenen las calles de ciudades europeas y del mundo, presión política sobre gobiernos y parlamentos, exigencia de corredores humanitarios inmediatos, y sanciones políticas y económicas dirigidas a poner fin al baño de sangre.

La historia demuestra que las revoluciones morales y las grandes decisiones políticas nacen cuando la calle y la conciencia pública actúan juntas. No pido violencia: pido coraje cívico, organización y una presión democrática irresistible.

No quiero que llegue el día en que me pregunten “¿y tú, qué hiciste?” y deba bajar la mirada. Nada humano nos es ajeno; nada que destruya a niños, escuelas y hospitales puede quedar sin respuesta.

Finalmente, resulta intolerable que un gobierno que se reclama parte de la familia democrática europea —el gobierno de Netanyahu— actúe con una lógica de fuerza que está costando la vida a decenas de miles de inocentes, en su mayoría niños. Integridad democrática y respeto a los derechos humanos no son etiquetas que puedan ponerse o quitarse según conveniencias estratégicas. Exigir a un Estado que actúe con proporcionalidad, conforme al derecho internacional y con respeto absoluto por la vida civil no es elegir bando: es defender la condición humana.

No podemos consentir ni un minuto más que la política se convierta en impunidad para la muerte masiva. ¿Y tú, qué hiciste?