El Gobierno aprobará antes del 2 de agosto el decreto ley de ayuda a los camioneros

El Gobierno aprobará de manera urgente en Consejo de Ministros antes del 2 de agosto el real decreto ley que contiene las medidas de apoyo al sector del transporte por carretera que recogen mecanismos para evitar que los camioneros trabajen a pérdidas.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha explicado en rueda de prensa que los límites a la subcontratación "para que no perjudiquen al eslabón más débil" que se pactaron con el Comité Nacional de Transporte de Mercancías no irán en este real decreto "porque no da tiempo", aunque el Gobierno mantiene el compromiso de establecerlo.

La norma asegurará que el precio del transporte sea igual o superior a los costes en que incurren los transportistas, con medidas semejantes a las de la ley de cadena alimentaria, y establece también la obligación de que los contratos se firmen por escrito.

La ministra ha recordado que el paquete de apoyo al sector establece, entre otras ayudas, una bolsa de 450 millones de euros con la que se abonarán a los autónomos 1.250 euros por cada camión, 950 por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por taxi, vehículo de alquiler con conductor (VTC) o ambulancia.

Las ayudas se han hecho extensibles también a autobuses urbanos y en la norma se introducirá una habilitación para que las administraciones autonómicas y locales puedan "reequilibrar" los contratos de transporte por autobús para compensar a las concesionarias por el aumento de los precios del combustible.

Manuel Hernández, el presidente de la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte, ha dado la enhorabuena a todos los camioneros autónomos por lo que considera un avance logrado gracias a los paros llevados a cabo en marzo. "Enhorabuena a todos los transportistas y conductores de bien que han apostado y apuestan por Plataforma. Como todos sabéis ya se palpan los resultados que empezamos a cosechar el 14 de marzo y que hoy estamos más cerca de que pasen a ser una realidad. Queda mucho por hacer y estamos dispuestos a llegar hasta el final", ha afirmado.