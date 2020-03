Los trabajadores españoles piden que no se repita el "error" de cerrar la Verja de 2003

La Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar (Ascteg) ha lanzado un mensaje de tranquilidad frente a la confirmación del primer caso de coronavirus en el Peñón y ha pedido "precaución" a las autoridades españolas para que no se repita el grave error cometido en 2003, cuando se cerró durante casi 13 horas el paso fronterizo.

El día 3 de noviembre de 2003, a las 7:30, el Gobierno de España ordenó el cierre de la Verja como medida preventiva ante la llegada al puerto gibraltareño del buque Aurora, un crucero de lujo de la naviera P&O Cruises que transportaba a 1.900 viajeros y 837 tripulantes y en el que hacía una semana se había declarado un brote de gastroenteritis vírica. Las autoridades españolas justificaron su decisión de clausurar la frontera en la falta de respuesta del Gobierno británico a las peticiones de información de Madrid sobre la situación real que se vivía a bordo del barco.

La medida, que España no tomaba desde los años 80, dejó a familias divididas a uno y otro lado de la Verja y a personas sin poder acudir a sus puestos de trabajo. Además generó una ola de críticas cuyo máximo exponente fue el entonces alcalde de Los Barrios, el socialista Alonso Rojas, quien pidió la dimisión de la ministra Ana Pastor. Tanto el ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, como el responsable de la diplomacia del Reino Unido, Jack Straw, coincidieron al calificar el cierre fronterizo de “medida desproporcionada”.

El colectivo de trabajadores españoles espera que este prime caso de coronavirus "no vaya a ser utilizado por personas interesadas en querer que se cierre la frontera como ya se hizo con el buque Aurora". "Ese buque de pasajeros venía con cuatro personas afectadas por un norovirus simple (del tipo que cogen los niños en las guarderías) que además estaban delimitadas en sus camarotes. Desoyendo a la Organización Mundial de la Salud, en aquellos tiempos nuestra ministra de Sanidad cerró la frontera hasta el día siguiente, una estúpida gracia política que hizo mucho daño a las personas y trabajadores que se quedaron encerrados en uno y otro lado de la frontera".

"Cómo es natural el coronavirus va afectando cada vez a más gente y no era de extrañar que también llegara a Gibraltar, en este caso por una persona tras una visita Italia y que precisamente lo ha hecho viajando desde el aeropuerto de Málaga.La información oficial es que no hay sintomatología que en principio ponga en peligro la vida de la persona y que Sanidad está tomando las medidas de la OMS como en cualquier otro lugar del Planeta. Esperamos que la evolución sea buena para el paciente, que no haya habido tiempo a otras transmisiones", explica Ascteg.

La anécdota surrealista de aquel día de noviembre de 2003 la protagonizó una pareja de turistas que se dirigía en un turismo hacia la Costa del Sol y quedó separada en la frontera después de que el hombre entró a repostar su vehículo dentro del Peñón y su mujer se quedó en La Línea comprando flores.