El tiempo para la semana: viento de levante y temperaturas moderadas

El veranillo del fin de semana llega a su fin. A partir de este lunes, 15 de septiembre, la vuelta del viento de levante al Campo de Gibraltar traerá consigo una bajada de las temperaturas y nubosidad a los cielos. Este es el pronóstico detallado:

📅 Lunes 15 de septiembre

Arranca la semana con cielos cubiertos y ambiente más fresco. La máxima bajará hasta los 25 grados y la mínima se quedará en 19. La humedad será muy elevada, rozando el 95 % en las primeras horas. El viento se mantendrá flojo de componente noreste y este.

📅 Martes 16 de septiembre

El martes seguirá el ambiente gris: cielos muy nubosos durante toda la jornada. Aun así, no se esperan lluvias. Las temperaturas se mantienen sin cambios, con 25 de máxima y 19 de mínima. Viento del este, moderado, en torno a 20 km/h.

📅 Miércoles 17 de septiembre

El miércoles será un día marcado por el viento. Se esperan rachas que podrían alcanzar los 40 km/h del este. Cielos nubosos por la mañana, pero con claros hacia la tarde. Las temperaturas subirán levemente, con 26 de máxima y 20 de mínima.

📅 Jueves 18 de septiembre

El jueves traerá una tregua: jornada más estable y con nubes altas poco importantes. Termómetros sin cambios, máxima de 26 grados y mínima de 20. Viento del este flojo a moderado, alrededor de 15 km/h.

📅 Viernes 19 de septiembre

El viernes aparece con riesgo bajo de lluvia, apenas un 5 %, y cielos poco nubosos. La temperatura se mantiene estable, 26 de máxima y 20 de mínima. Lo más destacado será el viento del noreste, que soplará con fuerza, dejando rachas de hasta 45 km/h.

📅 Sábado 20 de septiembre

El fin de semana se despide con nubosidad abundante y posibilidad de lluvias débiles, con una probabilidad del 10 %. Los valores térmicos se repetirán: 26 grados de máxima y 19 de mínima. El viento será flojo a moderado del noreste.