El tiempo para la semana del 27 de octubre: lluvias a partir del martes

La semana del 27 de octubre al 2 de noviembre estará marcada en el Campo de Gibraltar por el regreso de las lluvias de manera contundente tras el anticipo del pasado domingo. Tras un inicio aún relativamente estable este lunes, a partir del martes 28 se espera la entrada de frentes atlánticos que dejarán precipitaciones persistentes y, en ocasiones, intensas. La nubosidad será predominante, con cielos cubiertos durante varios días seguidos. El viento también tendrá protagonismo, especialmente de componente sur y oeste a mediados de semana, con algunas rachas destacables. Las temperaturas se mantendrán suaves, con mínimas alrededor de los 16-19 grados y máximas que oscilarán entre los 22 y 24 grados.

Lunes 27 de octubre

Jornada de transición con cielos variablemente nubosos. La probabilidad de lluvia será baja en general, aunque aumentará por la mañana hasta un 40% antes de volver a remitir. Temperaturas suaves, con máxima de 23 grados y mínima de 18.

Martes 28 de octubre

Día claramente inestable, con cielo cubierto y lluvia durante prácticamente toda la jornada. La probabilidad de precipitación alcanza el 100%. Vientos del este y noreste moderados. Temperaturas entre 19 y 22 grados.

Miércoles 29 de octubre

Nueva jornada de lluvias generalizadas y cielo cubierto, con alta probabilidad de precipitaciones durante todo el día. El viento soplará del sur, aumentando a sur-suroeste por la tarde con posibilidad de rachas fuertes. Temperaturas entre 18 y 23 grados.

Jueves 30 de octubre

Persisten las lluvias, en un día muy nuboso o cubierto. Viento del oeste y suroeste moderado con rachas destacadas. Máxima de 22 grados y mínima de 17.

Viernes 31 de octubre

Aunque la inestabilidad continúa, la lluvia será más débil y ocasional con intervalos nubosos. Viento del suroeste moderado. Suben ligeramente las temperaturas, entre 16 y 24 grados.

Sábado 1 de noviembre

Mejoría relativa, con intervalos nubosos y menor probabilidad de lluvia. Viento flojo del sur. Temperaturas suaves, entre 15 y 24 grados.

Domingo 2 de noviembre

Se reactivan las precipitaciones, sobre todo en forma de lluvia débil. Cielos nubosos y viento del suroeste moderado a fuerte en algunos momentos. Las temperaturas se mantendrán estables, entre 16 y 24 grados.