El tiempo en el Campo de Gibraltar: el chorro polar da una tregua durante el fin de semana

El Campo de Gibraltar afronta los próximos días con un panorama meteorológico de estabilidad relativa, aunque con intervalos de nubes y algunos cambios asociados a la llegada de una nueva masa de aire atlántico. Las temperaturas se mantendrán suaves, propias del mes de octubre, con un ambiente más otoñal especialmente durante las noches.

Para esta jornada se esperan máximas en torno a los 24 °C y mínimas de unos 19 °C, con cielos mayormente nublados y una humedad ambiental elevada, cercana al 90%. El viento soplará del este con rachas moderadas, aunque no se descartan intervalos más intensos en el Estrecho durante la tarde.

Este sábado, las condiciones se mantendrán similares, con máximas que podrían alcanzar los 28 o 29 °C y mínimas algo más frescas, en torno a los 17 °C. La nubosidad será variable, predominando los cielos despejados durante las horas centrales del día y aumentando la cobertura al final de la jornada.

En localidades como Algeciras, La Línea o San Roque, se prevé un fin de semana tranquilo, con escasas probabilidades de lluvia y un ambiente agradable. En Tarifa, sin embargo, el viento de poniente podrá soplar con mayor intensidad, especialmente el domingo, lo que podría generar mar de fondo y afectar a la navegación ligera.

Quienes tengan previsto disfrutar de actividades al aire libre podrán hacerlo sin contratiempos meteorológicos importantes. Se recomienda, no obstante, protegerse del sol en las horas centrales del día y prestar atención al viento si se realizan deportes náuticos o de montaña.

El chorro polar se aproxima a la Península Ibérica

A partir del domingo y comienzos de la próxima semana, los modelos meteorológicos señalan el descenso del chorro polar hacia latitudes más bajas, lo que podría alterar la estabilidad atmosférica en buena parte de la península. Este fenómeno traerá consigo un cambio notable en las condiciones del tiempo, con la llegada de aire más frío en altura y un aumento de la inestabilidad, del que quedará al margen el Campo de Gibraltar.

El chorro polar, una potente corriente de vientos en la alta atmósfera que separa las masas de aire cálido y frío, podría favorecer la formación de borrascas atlánticas que afecten al norte y centro peninsular. Aunque el sur, incluida la comarca del Campo de Gibraltar, quedará inicialmente al margen, no se descarta que a mediados de la próxima semana se registren lluvias débiles o moderadas y un descenso de las temperaturas.

El tiempo en el resto de España

En el conjunto del país, la Agencia Estatal de Meteorología prevé una situación de tiempo estable durante el fin de semana, con predominio de cielos despejados en el interior y en la mitad sur peninsular. Sin embargo, el avance del chorro polar podría propiciar un cambio progresivo del tiempo a partir del lunes.

En el norte y noroeste, se esperan lluvias débiles y bancos de niebla matinales, mientras que en el este peninsular y Baleares no se descartan chubascos ocasionales, especialmente en zonas montañosas. En Canarias, los cielos estarán parcialmente cubiertos con posibilidad de lluvias ligeras en las islas occidentales.

Las temperaturas máximas descenderán ligeramente en el norte y el interior, mientras que las mínimas tenderán a ser más frescas en la meseta y el Cantábrico. En Andalucía, el ambiente seguirá siendo suave, aunque con tendencia a refrescar a medida que avance la semana.

En definitiva, el Campo de Gibraltar disfrutará de unos días de estabilidad antes de la llegada del chorro polar, que podría marcar el verdadero inicio del tiempo otoñal en toda la Península Ibérica.