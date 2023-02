El temporal de levante se marcha del Estrecho tras dejar 32 horas de sol en lo que va de febrero

El fuerte viento de levante se marcha este martes del Estrecho de Gibraltar tras haber dejado solo 32 horas de sol en lo que va de febrero, según datos de la cuenta de Twitter @MeteoGib. Esta cifra equivale a un promedio de poco más de 1,5 horas por día.

