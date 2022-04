La pesca artesanal del Estrecho enciende las alarmas

La pesca artesanal en el Estrecho malvive con todas las alertas encendidas. La cuota del atún, la competencia con Marruecos, el alga invasora y la desaparición del besugo ya habían sumergido a los pescadores del Campo de Gibraltar (la mayoría de ellos, de Tarifa, y los que quedan en Algeciras y La Línea) en una crisis sin precedentes a la que no le veían el final. El temor es que el aumento del precio de los carburantes se convierta en la puntilla para un sector "muy descontento" con las medidas anunciadas por el Gobierno, frente a las que actuará tras la decisión que tome la Federación Española de Cofradías el sábado 23 de abril.

Ese día, los pescadores españoles celebrarán una Asamblea General Extraordinaria en la que, tras un "seguimiento exhaustivo de la situación", analizarán el impacto que han tenido las ayudas propuestas y "si es necesario tomar otras medidas", según explicó el patrón mayor, Basilio Otero.

Lo corrobora Manuel Suárez, presidente de la Cofradía de Pescadores de Tarifa -donde se integran la mayoría de los de Algeciras- y vocal de la Nacional, que tampoco oculta su decepción con el planteamiento del Ministerio de Agricultura y Pesca. "La realidad es que pensábamos que iban a ser bastante más contundentes. Se han quedado muy cortos y de ahí el descontento de las cofradías y los pescadores", manifiesta.

Tras un paro de tres días en marzo, los pescadores de toda España, también los de Tarifa, decidieron salir a pescar. "Estamos faenando porque cuando tuvimos la primera reunión nos parecía que iban por buen camino las propuestas que el ministro le hizo a la federación nacional, pero cuando hemos tenido una segunda reunión, en la que ya se fijaban las cuantías y la forma en la que se habían a dar, es cierto que hay una ayuda directa, que se va a hacer pronto, pero en cuanto a lo que realmente nos interesa, que es la disminución del gasto, vimos que no llegaba al mínimo que necesitamos", apostilla.

La bajada del gasoil 20 céntimos, las tasas portuarias al 0,4 y la nueva línea de préstamos ICO no satisfacen a los pescadores, que los ven como medidas puntuales que no arreglan el problema de fondo del sector por insuficientes. "El ICO, por ejemplo, en realidad no es una ayuda, es un préstamo que la empresa en sí tiene que pedir para solventar un problema puntual, pero no arregla nada a medio plazo porque al final hay que devolverlo", explica.

El día 23 de abril, los miembros de la Federación Nacional se reunirán de nuevo para analizar la propuesta del Ministerio. La Andaluza lo hará después. Entre tanto, los barcos seguirán faenando. "Hay que luchar y pelear por lo nuestro, pero la facturas hay que pagarlas, por eso estamos saliendo a trabajar", subraya.

Una de las preocupaciones no muy conocida de los pescadores del Estrecho es la desaparición del voraz (besugo). "Es uno de los problemas que llevamos en la mochila en la espalda", manifiesta Suárez, que afirma que los pescadores no se acaban de explicar porque, simplemente, ya no está. "No hay ni uno, no sabemos si lo está desplazando el atún o se está moviendo por otro lado. La disminución coincide con el aumento del atún rojo, que estaba en peligro de extinción, pero lo cierto es que tal y como ha ido creciendo esa especie ha ido despareciendo la otra", relata.

A todo esto, los pescadores entienden que su futuro está en manos del Ministerio, del que esperan "soluciones" mientras ellos siguen faenando y "luchando porque no se pierda la pesca de Tarifa, como ha ocurrido en tantos otros sitios".

Patronal

La Confederación Española de Pesca (Cepesca) afronta con "incertidumbre" la rentabilidad de su actividad durante los próximos meses, por lo que reclama al Gobierno "mejoras, flexibilidad y la máxima agilidad" en las ayudas anunciadas.

En concreto, la flota pesquera agradece el "esfuerzo realizado" por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pero considera "insuficientes" estas medidas y manifiesta que esta ejecución podría ser "mucho más ágil" de haberse mantenido un diálogo más fluido previo entre el Ministerio y los pescadores y en paralelo a la elaboración del real decreto ley.

En un comunicado emitido tras una reunión mantenida con la Secretaría General de Pesca el pasado lunes, la flota alerta de que una "burocracia excesiva y a veces ineficaz" puede poner en peligro la viabilidad de numerosas empresas si en un corto espacio de tiempo no son receptoras de ellas.

"Hoy por hoy, la flota de bajura solo se beneficiaría de las ayudas de 0,20 euros por litro de carburante, como el resto de los ciudadanos de España, y de las ayudas directas autorizadas por la Comisión Europea, que rondan entre los 1.550 euros para los barcos más pequeños y los 6.873 euros para los buques más grandes que faenan en aguas españolas. Así mismo, ven de difícil aplicación las medidas del artículo 26 del Fempa", señala la patronal.

De esta forma, la pesca manifiesta la necesidad de abordar una Política Pesquera Común (PPC) con "visión de futuro". "Al igual que se está abordando la dependencia energética o una política de defensa común es necesario definir un marco de actuación para la pesca capaz de prever y absorber contratiempos, como el que vivimos actualmente y, sobre todo, capaz de fortalecer los intereses del sector pesquero europeo frente a la amenaza que supone dejar en manos de terceros el abastecimiento de proteínas provenientes del mar", señala.

La flota puntualiza que resulta "incomprensible y decepcionante" la exclusión de las embarcaciones de las almadrabas de las ayudas directas del marco temporal, más aún teniendo en cuenta que Europa equipara buques de pesca y almadrabas para evitar discriminación en el acceso a las ayudas directas. Además, Cepesca demanda al Gobierno que aplique las exenciones a todas las tasas portuarias, tal y como ya han hecho Galicia y Andalucía, entre otras.

Del paquete de ayudas aprobado por el Gobierno para mitigar el impacto del incremento de los costes de la energía y las materias primas, las ayudas directas se sitúan en 18,18 millones de euros, con pagos desde 1.550 euros para los barcos de menos de 25 GT (tonelaje bruto) hasta un máximo de 35.000 euros por empresa para los buques a partir de 2.500 GT.

En este punto, el sector solicita que la cantidad máxima de estas ayudas directas de los Estados miembros para compensar el incremento de los costes de explotación se eleve hasta 65.000 euros (30.000 euros adicionales en concepto de 'minimis'), tal y como el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius aseguró que se podía hacer en una reunión con el sector pesquero europeo el pasado viernes.

Por su parte, las ayudas comunitarias para el sector pesquero por costes adicionales y con cargo al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), ya contempladas en la legislación europea y autorizadas expresamente por la Comisión Europea en respuesta a la situación de excepcionalidad, se sitúan en 30 millones de euros. En este caso, el sector ha asegurado que es "imprescindible" que se aclaren lo antes posible algunos de los conceptos que serán elegibles y que el Gobierno sea flexible en su aplicación. Por eso, han indicado que es fundamental que la Secretaría General de Pesca envíe al sector con urgencia la nota interpretativa que se ha comprometido a realizar y que incluya los máximos conceptos posibles.

Por último, en vista de la situación actual, "dramática" para numerosas empresas, son muchos armadores los que están solicitando al Gobierno que se activen las ayudas al desguace, previstas en el Fempa, con el fin de poder dejar la actividad "dignamente".

Respecto a la flota de altura, el sector ha señalado que está pendiente de concretar por parte del Gobierno si los buques españoles que trabajan y realizan el repostaje fuera de las aguas de españolas, pero suministrado por empresas españolas, también serán beneficiarios de los 0,20 euros. Si no fuera así, las ayudas que recibirían serían muy escasas, por lo que exigen una "aclaración urgente".

Actualmente, unos 300 buques realizan su actividad fuera de España, copando en torno al 60% de las capturas totales españolas. Asimismo, parte de esta flota se ha visto gravemente afectada puesto que exportaba a Ucrania especies como la merluza por un valor superior a 17 millones de euros.

Ayudas insuficientes, según la Junta

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, calificó este jueves de "insuficientes" estas ayudas del Gobierno central al sector pesquero. Reclamó una mayor reducción en el precio del gasóleo profesional para que les sea rentable salir a faenar.

En declaraciones a Canal Sur Radio, Crespo manifestó que el sector pesquero mantiene que por encima del euro, el gasóleo profesional no es rentable para sacar los barcos al mar, de manera que la reducción tiene que ir más allá de los 20 céntimos fijados por el Gobierno central.

"El gasóleo profesional para la pesca necesita más ayuda", declaró la consejera de Agricultura andaluza, quien dijo que además la aportación que se hará de un tope de 35.000 euros por barco está establecida de mayor a menor y se da la circunstancia de que en Andalucía hay un 60 por ciento de flota artesanal en la que cada barco recibirá una media de 1.550 euros, lo que "no va a resolver nada".

Según la consejera, esa fórmula establecida por el Gobierno para la concesión de ayudas a los barcos "perjudica a la flota artesanal, la más pequeña". Además, insistió en que las ayudas para el sector "no son suficientes", de manera que se tienen que establecer otras medidas adicionales "que tengan que ver con poner un tope al gasóleo profesional para la pesca de 0,60 céntimos porque ahora mismo no les es rentable" salir a faenar.

Según Crespo, la situación está siendo "caótica" para el sector pesquero y expresó que ella se alegra de que los barcos puedan salir al mar, pero "les tiene que salir rentable, si no es muy complicado".