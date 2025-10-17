El talento senior y la ética corporativa: un desafío pendiente

En un mundo empresarial que proclama con orgullo su compromiso con la innovación, la diversidad y el bienestar de sus trabajadores, persiste una realidad preocupante que amenaza tanto la reputación corporativa como la efectividad de sus políticas internas: el edadismo en el lugar de trabajo. Esta forma de discriminación, sutil o manifiesta, afecta directamente a los profesionales mayores, que representan una parte creciente del talento disponible y, sin embargo, continúan enfrentándose a barreras invisibles, prejuicios y exclusión profesional.

El edadismo laboral, definido como la discriminación por motivos de edad, no es un fenómeno menor. Según datos de Eurostat, en España el desempleo de personas mayores de 50 años supera el 11%, una cifra que evidencia tanto la dificultad para mantener el empleo como la limitada movilidad laboral para profesionales sénior. En Italia, la situación no es mucho mejor, con estudios que muestran que los mayores de 55 años son los más vulnerables frente a despidos injustificados y dificultades para reincorporarse al mercado laboral. Esta problemática no solo afecta a quienes la sufren, sino que también tiene un impacto directo sobre la competitividad, la innovación y la sostenibilidad de las organizaciones.

Muchas compañías se han dotado de códigos éticos y políticas corporativas que proclaman valores como “la persona en el centro”, fomento del talento sénior y compromiso con la igualdad de oportunidades. Sin embargo, en la práctica, estos principios a menudo quedan relegados a meros slogans o declaraciones de intención, sin mecanismos efectivos de cumplimiento ni consecuencias reales ante infracciones. La brecha entre lo que se proclama y lo que se aplica tiene consecuencias claras: pérdida de confianza, desmotivación del personal y deterioro de la reputación empresarial.

El talento sénior aporta una ventaja competitiva innegable: experiencia, visión estratégica, conocimiento profundo de los procesos y capacidad para mentorizar a las generaciones más jóvenes. Ignorar o devaluar esta aportación no solo es ética y legalmente cuestionable, sino que supone un desperdicio de recursos humanos clave en momentos donde la innovación y la resiliencia son factores críticos para la sostenibilidad de cualquier organización. Empresas que descuidan este capital humano se exponen a costes elevados en litigios laborales, pérdida de capital humano y erosión de su marca.

La ética corporativa no es un adorno. Los códigos de conducta y las políticas de gestión del talento deberían aplicarse de manera rigurosa, evaluarse periódicamente y traducirse en acciones concretas: auditorías internas, mecanismos de denuncia seguros, formación sobre igualdad y diversidad generacional, y compensaciones cuando se producen vulneraciones. La inacción ante el edadismo no solo compromete la integridad de los trabajadores afectados, sino que pone en entredicho la credibilidad de la empresa ante clientes, inversores y sociedad en general.

Existen precedentes legales y sociales que dejan claro que la discriminación por edad no es tolerable. En España, el Tribunal Supremo ha reiterado en diversas sentencias (por ejemplo, las sentencias 198/2019 y 487/2021) que la vulneración de derechos fundamentales por motivos de edad genera responsabilidad empresarial y derecho a resarcimiento por daño moral. A nivel europeo, la Directiva 2000/78/CE establece un marco claro para la igualdad de trato en el empleo, enfatizando la prohibición de cualquier discriminación basada en la edad.

Más allá de la legalidad, está la dimensión ética y reputacional. La sociedad, los consumidores y los inversores observan cada vez con más atención cómo las empresas tratan a su talento. Una organización que proclama valores de inclusión y centralidad de la persona, pero que falla en la práctica con su talento sénior, arriesga deteriorar su marca, perder competitividad y sufrir cuestionamientos públicos. Incluso sin nombrar compañías específicas, la evidencia y los casos conocidos son suficientes para generar presión social y mediática.

Por ello, es imprescindible que las empresas actúen con coherencia y transparencia. Algunas medidas concretas incluyen:

Revisión periódica de políticas internas de igualdad y gestión del talento, asegurando que los códigos éticos no sean meras declaraciones de intención. Evaluación de riesgos de edadismo, con indicadores claros sobre contratación, promoción y despido de profesionales sénior. Mecanismos de reparación y reconocimiento para quienes han sufrido discriminación por edad, incluyendo compensaciones justas y disculpas formales. Programas de mentoría intergeneracional, que permitan capitalizar la experiencia de los trabajadores sénior y fortalecer la cohesión interna. Formación en diversidad generacional para mandos y equipos de recursos humanos, garantizando que los valores proclamados se traduzcan en comportamientos reales.

La transformación cultural de una empresa no se logra solo con declaraciones grandilocuentes, sino con acciones sostenibles, coherentes y evaluables. Los profesionales sénior no son un obstáculo ni un coste, sino un activo estratégico que puede marcar la diferencia entre éxito y estancamiento en mercados complejos y competitivos. Ignorar esta realidad es arriesgar la reputación y la credibilidad de la organización.

En conclusión, la lucha contra el edadismo y la coherencia ética no es una cuestión menor. Se trata de honrar los códigos éticos, proteger el talento sénior y fortalecer la marca corporativa en la era de la transparencia y la responsabilidad social. Las empresas que realmente sitúan a la persona en el centro lo demuestran no solo en palabras, sino en acciones: respeto, reconocimiento y valorización del talento de todas las edades. Cualquier desviación de estos principios impacta directamente en su reputación, credibilidad y sostenibilidad, y la sociedad, tanto en España como en Italia, observa con creciente atención.