Surca el Estrecho de Gibraltar el USS Bainbridge, el destructor que rescató al capitán Phillips

El USS Bainbridge (DDG-96), un destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke que representa lo último en tecnología naval de la Marina de Estados Unidos, ha surcado en las últimas horas las aguas del Estrecho de Gibraltar para adentrarse en el Mediterráneo. Desde su entrada en servicio en 2005, es conocido por sus altas capacidades ofensivas y defensivas avanzadas, consolidándose como un actor clave en operaciones de seguridad marítima a nivel mundial. Sin embargo, su notoriedad se disparó hace 12 años cuando se convirtió en protagonista de la película Capitán Phillips (2013), dirigida por Paul Greengrass y protagonizada por Tom Hanks.

En abril de 2009, el capitán Richard Phillips, del Maersk Alabama, fue secuestrado por piratas somalíes en el océano Índico. El USS Bainbridge, que se encontraba en las proximidades, asumió un papel crucial en la operación de rescate. Tras varios días de negociaciones, un equipo de francotiradores Navy SEALs abatió a tres de los secuestradores desde el Bainbridge, liberando al capitán Phillips. Este audaz rescate fue ampliamente cubierto por los medios y se convirtió en un símbolo de la eficacia de la Marina de los Estados Unidos.

La historia del secuestro y rescate fue adaptada al cine en Capitán Phillips. Aunque el USS Bainbridge no apareció directamente en el rodaje, el USS Truxtun (DDG-103), un buque de características similares, fue utilizado para representarlo en las escenas marítimas. La película fue aclamada por su realismo y la actuación de Hanks, quien interpretó al capitán Phillips con gran intensidad.

A finales del pasado mes de septiembre, el USS Bainbridge saltó a los medios especializados cuando disparó su cañón de 5 pulgadas durante un entrenamiento de artillería con fuego real con barcos aliados en el Mar Báltico como parte de NEPTUNE STRIKE 25-3, según recogió el Defence Journal del Reino Unido. El disparo tuvo lugar el 23 de septiembre, cuando el USS Bainbridge (DDG 96), operando con el Grupo de Ataque de Portaaviones 12, realizó un ejercicio de tiro en vivo junto con el buque misilero finlandés FNS Tornio (81), de clase Hamina; la fragata alemana FGS Hamburg (F220) y la corbeta sueca Helsingborg (K32), de clase Visby.