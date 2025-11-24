Cuando suenan las campanas: el reloj de la Plaza Alta de Algeciras (I)

La torre con el reloj en la parroquia de Nuestra Señora de la Palma, en Algeciras.

La vida de pueblos y ciudades se acompasó, durante siglos, al toque de las campanas. Ellas constituían el medio de comunicación social por excelencia. Sus toques alcanzaban todos los rincones de los pueblos, transmitiendo mensajes horarios, tocando a difuntos, avisando de peligros o convocando a la celebración de días festivos. Cada misa de días de diario, de domingos y festivos, los de cuaresma y de ayuno, tenían su toque. Respondían a un código compartido por toda la comunidad que marcaban no solo los tiempos litúrgicos, sino que la vida social y laboral de los vecinos. Todo un código sonoro transmitido de generación en generación. Tal era su importancia, que la UNESCO declaró el toque manual de campanas español como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

En Algeciras, como en todas partes, las celebraciones, las defunciones y las alertas eran comunicadas desde los campanarios. Era la herencia del ancestral toque a rebato que se hacía en ellos, desde tiempos inmemoriales, cuando desde oteros o torres de vigía daban aviso de la llegada de fuerzas enemigas, por tierra o por mar, convocando a la defensa comunal y a ponerse a resguardo detrás de las murallas más cercanas. La iglesia de Nuestra Señora de la Palma de Algeciras, que fuera catedral de la diócesis Gadicensis et Insulae Viridis, cuenta con un reloj histórico que acompasa los toques de sus campanas, de cuya historia se da cuenta en este estudio.

Una iglesia con una torre sin reloj ni campanas

La iglesia de Nuestra Señora de la Palma de Algeciras es el más importante templo de la ciudad. Construido su cuerpo principal en la primera mitad del siglo XVIII, presenta aspectos predominantes del tardo-barroco regional, enriquecido con raíces populares, con elementos neoclásicos tan significativos como su icónica torre.

Se comenzó a construir en 1724, abriéndose al culto en 1738, prolongándose los trabajos hasta bien entrado el siglo XIX, ya que su consagración definitiva se produjo en 1829, cuando finalizaron las obras del campanario.

El edificio se organizó originalmente con planta rectangular y transepto no sobresaliente, organizado en tres naves y cuatro tramos, abovedados y separados por columnas toscanas o dóricas. A finales del siglo XVIII se añadieron sendas naves laterales, cuando también se inició la construcción del campanario. Su sencilla portada se caracteriza por la poderosa presencia de esa torre, visible e identificable sobre el bajo caserío tradicional desde los alrededores. Terminó convirtiéndose en la imagen más importante del templo y, su silueta, en característica del paisaje de Algeciras y de su “skyline” original, sólo roto en fechas recientes por numerosas construcciones en altura.

Iglesia de Nuestra Señora de la Palma de Algeciras. Alzado principal este. / Yamur, Arquitectura y Arqueología, S.L.

La torre, cuya construcción se inició en 1791, tiene planta cuadrangular, con unas dimensiones de 7,10 x 7,80 metros. Y su altura, hasta la coronación de su cruz cimera, es de 38,25 metros.

Esta torre, que consta de dos cuerpos sobre basamento, se levanta en el lado del Evangelio. Fabricada en cantería de piedra arenisca bien escuadrada, presenta este material visto salvo en los paramentos encalados de las fachadas de su cuerpo principal, aunque también conforma sus esquinas y el encuadre de todos sus vanos. Los sillares son de acarreo, procedentes del recinto amurallado de la ciudad medieval, según atestiguan las marcas de cantero que se identifican principalmente en su basamento.

Su fachada principal presenta, en el primer cuerpo, tres vanos rectangulares alineados verticalmente, siendo el central un balcón. Una cornisa volada da paso al cuerpo superior, que se basa en sillares con pilastras esquineras. En este cuerpo hay cuatro vanos de medio punto en forma de balcones, donde se emplazan las campanas. Sus esquinas achaflanadas incluyen vanos estrechos y alargados, en vertical, de medio punto. Los ocho planos se decoran con pilastras dóricas. Debajo de los balcones aparecen las esferas del reloj. El conjunto se remata con cornisa muy saliente, cúpula rebajada y chapitel moldurado.

Campana San Pablo, la que da los cuartos en la torre de la iglesia (2017). / Ángel Sáez

Para Pascual Madoz a la iglesia le faltaría una segunda torre, gemela de la existente, a los pies del templo. La idea rememora el esquema clásico de torres pareadas y gemelas, tan del gusto barroco en el formato más extendido en Hispanoamérica y de los templos neoclásicos que se erigían en el siglo XIX.

El reloj monumental de la torre de la iglesia de la Palma se construyó en 1771, pero no se instaló hasta 1804, cuando se terminó de construir la torre. Fue emplazado en el último nivel del cuerpo de la torre, inmediatamente debajo del campanario, a una altura de 108 escalones en escalera de caracol, cuyos peldaños de piedra forman una sola pieza con su eje central. Resulta una técnica constructive de larga tradición en la zona, ya que es la empleada en diversas torres almenaras de la costa (Guadalmesí, Rocadillo, Entre Ríos Frailes) y en la iglesia de San Isidro de Los Barrios.

Aspectos tecnológicos del reloj

Nuestro reloj, de sistema de clavija, fue construido artesanalmente al noroeste de Francia en el año 1771. Se rige por la tecnología de los relojes de escape Graham, según el diseño de George Graham quien, en 1741, inventó el escape de clavija y el áncora, lo que permitía una máxima precisión. Hasta esa fecha, los relojes fijos variaban constantemente la hora, debido bien a los metales utilizados o bien por no haberse logrado sincronizar, hasta tal momento, un escape que fuese casi perfecto.

Estamos ante uno de los relojes más antiguos del mundo, con 253 años. Esta obra de arte consta de 3.972 piezas (despiezadas), pesa 2.200 kilos.

La exactitud de este reloj se debe a la rueda de escape de clavija, que reduce la variación de la hora a más/menos dos segundos al día, derivada de las dilataciones y contracciones de los metales. Dicha rueda tiene 30 clavijas, que dan una vuelta cada minuto y, al pasar dos veces la clavija por el áncora (lo que se llama “salto al caballo’’), se obtienen los 60 segundos por minuto.

Cuenta con tres máquinas: la central de movimiento, otra de sonería de cuartos y la tercera de sonería de horas. La máquina de movimiento consta de una pesa de 40 kilos destinada al movimiento del reloj, ya que funciona por gravedad. Mirándolo de frente, a la izquierda se encuentra la máquina de sonería de cuartos. Suena cada cuarto de hora y, cuando completa los cuartos, la máquina de sonería de hora reacciona y da la hora. La pesa destinada a hacer funcionar la máquina de sonería pesa de 150 kilos, moviendo dos martillos de 5 kilos cada uno hacia las campanas. La de la hora mueve un martillo de 7 kilos, por eso tiene 25 kilos menos.

El relojero mayor de Algeciras cuidando su reloj (2025). / Ángel Sáez

Un importante complemento es el de los venteroles o “freno aéreo”, que sirve para mantener la distancia entre los toques de campana, lo que puede ser regulado. Está siempre a 45 grados y da tiempo para contar la hora. Si las plentinas que tiene se fijasen a 90 grados, el aire frenaría más y tardaría bastante tiempo entre campanadas. Si lo pusiéramos a 0 grados, no seríamos capaces de tocar la hora nunca, ya que no pararía y no daría tiempo a hacerlo.

Hay dos pesas más, que son los frenos para las máquinas de sonerías. A la derecha se encuentra el freno de sonería de cuartos y a la izquierda el de la hora. Todas las guías de freno están en el sitio contrario del que están las pesas. Cada pesa tiene 3 kilos.

También dispone del rastrillo que marca la hora, con doce hendiduras. El rastrillo de los cuartos tiene cuatro hendiduras.

La esfera era completamente de cristal y ya estaba rota antes de la restauración de 1998, cuando se reemplazó por metacrilato. Los números eran de plomo y se caían, ya que los sulfatos y el salitre provocados por el levante de la bahía se quedaban en sus remaches.

El péndulo, llamado también lenteja, pesa 17 kilos y, el arrastre de la pesa, 40 kilos. Está compensado con el resto de la máquina por su funcionamiento a través de la gravedad.

Las transmisiones que van a los martillos de las campanas mueven un tocho de madera que va hacia los agujeros de la izquierda para los martillos de las campanas. Se abrieron en el muro más delgado de la habitación, de tan sólo 40 cm. La transmisión de madera data de 1804, a la que se le añadió una rondana para evitar el rozamiento de la madera con la parte superior.

Las campanas de La Palma

En 1868 se data la que porta el nombre de la patrona de la ciudad de Algeciras, Nuestra Señora de la Palma, siendo además la de mayor tamaño con un peso de 100 arrobas (1.150 kg). Es contemporánea de la revolución denominada “La Gloriosa”, que mandó al exilio a la reina Isabel II, aquella que, según la tradición, bordó el pendón de Algeciras.

Otras cuatro más pequeñas se denominan San Eduardo, San Pedro, María Auxiliadora y San José, datadas en 1908.

El patrón de Algeciras, San Bernardo, tiene dedicada una campana, fechada en 1947. Lleva la inscripción de “Fue fundida siendo párroco, don Manuel Reverendo Martínez”.

La más pequeña y antigua data de 1778, como consta en la inscripción que expresa también su origen sueco: “A bordo del Faderneslandet”.

Sobre los autores José Luis Pavón Manso es relojero mayor de Algeciras y de Tarifa. Medalla de la Palma por el ayuntamiento de Algeciras. Medalla de la Provincia de Cádiz. Hijo adoptivo de Algeciras. Miembro de Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño 2015 Nuria Sáez Rodríguez es miembro de Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño 2015 Ángel J. Sáez Rodríguez es doctor en Historia, profesor, director de la revista Almoraima y consejero de número de la Sección 1 del IECG

Artículo publicado en el número 63 de Almoraima, revista de estudios campogibraltareños (Octubre 2025)