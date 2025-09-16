La socialista Rocío Arrabal insta a José Ignacio Landaluce a dejar de decir "tonterías" sobre el acuerdo de Gibraltar y centrarse en Algeciras

Rocío Arrabal, secretaria general del PSOE de Algeciras y portavoz en el Ayuntamiento de Algeciras, ha acusado al alcalde y senador del PP, José Ignacio Landaluce, de decir sólo "tonterías" sobre el acuerdo de Gibraltar. Lo ha dicho después de que el regidor recibiera el pasado lunes al embajador británico en España, Alex Ellis, al que trasladó la situación de incertidumbre en la que se encuentra el Campo de Gibraltar tras el anuncio del acuerdo alcanzado entre los gobiernos de España, del Reino Unido y la Unión Europea en torno a la colonia. Arrabal cree que Landaluce debe “dejar ya de hacer el ridículo” y “salir del bucle” en el que parece haberse instalado, en su “obsesión” por distraer la atención de su “nefasta gestión” al frente del gobierno local, de la “delicada” situación económica de las arcas municipales y de las numerosas carencias que acumula la ciudad.

La también parlamentaria socialista algecireña ha lamentado las “bochornosas declaraciones” realizadas en las últimas horas por el dirigente local del PP, así como la “encerrona” realizada este lunes al embajador del Reino Unido en España, al que, “valiéndose de sus cargos institucionales, invita a una supuesta visita protocolaria al Ayuntamiento de Algeciras que todos sabemos, a estas alturas, que por parte de Landaluce sólo tenía un claro objetivo: hacerse la foto y generar una nueva nota de prensa para atacar al Gobierno de España y tratar de seguir engañando a la ciudadanía y enturbiando las relaciones con Gibraltar”.

“Si está tan preocupado como dice por el acuerdo entre España, el Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar, ¿por qué no aprovecha sus constantes viajes a Madrid y su cargo en el Senado, donde además preside la Comisión de Exteriores, para interpelar directamente al ministro Albares y resolver todas sus supuestas dudas? ¿Por qué no presenta ninguna iniciativa para su debate en dicha Comisión o en los plenos de la Cámara Alta, en vez de dedicarse a montar paripés como el de esta semana en Algeciras?”, ha cuestionado Arrabal, que ha lamentado la “desfachatez política” y la “deslealtad institucional” de Landaluce, así como la “utilización torticera” que hace de su posición como alcalde y como senador para “mentir y generar incertidumbre”.

“Si Landaluce no conoce el acuerdo, si no tiene información, como él dice, ¿cómo puede afirmar que sólo se beneficia Gibraltar y que se perjudica a la comarca? ¿Cómo se pueden decir tantas tonterías, y con tanta irresponsabilidad, teniendo los cargos que tiene?”, ha advertido Arrabal, que ha recordado que “hasta el propio Presidente de la Junta de Andalucía, su ‘amigo’ Juanma, reconoció en el debate del estado de la Comunidad que el acuerdo sobre Gibraltar, además de histórico, era una buena noticia, pero el señor Landaluce ahí sigue, en bucle, erre que erre, realizando afirmaciones contradictorias y alarmistas, e intentando generar malestar y entorpecer la culminación de un acuerdo que será beneficioso para todos, también para el Campo de Gibraltar, por mucho que a él le fastidie”.

La portavoz local del PSOE ha instado públicamente al alcalde a “dejar de difundir bulos y tonterías” y de “jugar a comportarse como un ministro de Exteriores frustrado” y preocuparse “un poquito menos por Gibraltar y un poquito más por Algeciras”, una ciudad “cada día más sucia y más abandonada, con contenedores rotos que no se reponen, parques que parecen selvas, que no se desbrozan, y servicios públicos cada vez más precarios”, y en la que tiene “muchísima tarea pendiente” que es “de su entera responsabilidad”.