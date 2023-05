Los sindicatos reclaman "subir salarios y bajar precios" en el Primero de Mayo

"Subir salarios, bajar precios y repartir beneficios". Con este lema, los sindicatos de CCOO y UGT han encabezado este lunes festivo la conmemoración del Primero de Mayo en el Campo de Gibraltar, celebrado con una marcha desde la estación de Renfe en Algeciras hasta la Plaza Alta.

Sectores fundamentales como la sanidad, la educación, la dependencia y la industria han estado representados en una jornada en la que los que han tomado la palabra han reivindicado las demandas de las clase trabajadora sin olvidar los pactos y las reformas plasmados en el último año. Los sindicatos mayoritarios han pedido a los trabajadores que "hagan memoria" y "ajusten cuentas" en la próxima cita con las urnas, que serán las elecciones municipales del 28 de mayo.

Más de un centenar de personas se han citado alrededor de la estación de Renfe de Algeciras -el punto de partido de uno de los problemas endémicos de la comarca, el tren- para iniciar una marcha reivindicativa hasta la Plaza Alta. Antes de la salida, los sindicatos contaron con el respaldo presencial de la clase política como el del alcalde de San Roque y presidente de la Diputación de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, la portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inmaculada Nieto, o la candidata a la alcaldía de Algeciras por el PSOE, Rocío Arrabal.

Tras una marcha rápida, aderezada por los cánticos y proclamas sindicalistas, los manifestantes se han congregado en la céntrica Plaza Alta. Allí han tomado la palabra representantes de sectores claves en el día a día de la comarca que han reclamado mejoras para los trabajadores de la sanidad, la educación, las trabajadoras de ayuda a domicilio y también el sector industrial como Acerinox como protagonista.

Ángel Serrano, secretario comarcal de la UGT, se ha referido a este Primero de Mayo como el "más importante" de los últimos tiempo por "todo lo conseguido". "Hemos logrado bastante cosas, hemos participado en más de la mitad de las 200 leyes que se han hecho y queremos remarcar la importancia de que no vayamos a perder lo que hemos conseguido. No es justo que las empresas estén ganando dinero y no se suban los salarios, las pensiones, el salario mínimo vital... No se puede volver hacia atrás".

Serrano ha llamado a reflexionar: "Pensemos muy bien el voto. Los partidos progresistas son los únicos que van a permitir que la clase media avance. La brecha no se puede ampliar más si queremos tener una clase media potente, que es la que mantiene un país", ha sentenciado.

Manuel Triano, secretario general de CCOO, ha expresado el deseo de "poner en el enfoco los anhelos de la clase trabajadora porque son muchas las demandas".

"Hemos escuchado algunas demandas importantes de sectores como la sanidad, la educación, la dependencia, la industria. Nosotros, desde ambos sindicatos, hemos querido resumir este Primero de Mayo en tres cuestiones principales: subir los salarios para poder recuperar el poder adquisitivo de la clase trabajadora. La patronal debe abandonar la actitud cicatera en las mesas de negociación, si no lo hace habrá conflicto. Reclamamos bajar precios porque nuestro salario se están yendo en engordar los beneficios de gente que está especulando con los bienes básicos y no vamos a tolerarlo. Y, por último, demandamos repartir beneficios porque hace falta una reforma fiscal para que en este país paguen más los que más tienen", ha afirmado Triano, que insiste en los servicios públicos como "un patrimonio fundamental".

"La clase trabajadora tiene la oportunidad de ajustar cuentas", ha remarcado Triano. "Democráticamente hay que ajustar qué ha hecho cada cual. Os animo a que hagáis memoria a la hora de votar y recordéis quién ha votado a favor o se ha opuesto a la reforma laboral, al incremento del salario mínimo, a la subida de las pensiones o a la derogación del despido por enfermedad".

UGT y CCOO han tenido un recuerdo especial "para lo que ya no están" y en particular con Francisco Díaz Suárez Pakilín. "Me vais a permitir que lo ejemplifique en la persona de Pakilín, un dirigente sindical de altura", homenajeó Triano.

Ruiz Boix

Juan Carlos Ruiz Boix, presente antes del comienzo de la marcha por el Primero de Mayo, ha hecho un balance positivo del último año: "Sabiendo que hay asignaturas pendientes, podemos decir que ha sido un año positivo en cuanto a empleo y en cuanto a los derechos de las familias más vulnerables. España vive cifras de récord de generación de empleo y con la reforma laboral pactada con el reto de conseguir más estabilidad y menor temporalidad. Hemos logrado mantener el poder adquisitivo a los pensionistas con un incremento con otra reforma pactada y un ingreso mínimo vital en tiempos de dificultad. Y también me quiero quedar con la importancia de dar dignidad al salario mínimo interprofesional, que estaba en 735 euros y el Gobierno lo ha incrementado hasta los 1.080 euros. El Gobierno de Pedro Sánchez sigue actuando para dar dignidad al empleo", manifestó.Ruiz Boix acepta "falta empleo todavía" en la provincia de Cádiz y el Campo de Gibraltar y apunta al proyecto del hidrógeno verde como un motor fundamental para la comarca. "Queremos que los beneficios extraordinarios en las grandes sociedades, entidades bancarias y energéticas se compartan, que haya riqueza para todos".

Inmaculada Nieto

Inmaculada Nieto ha reflexionado sobre la necesidad de "poner en el centro la cantidad de derechos que todavía necesitamos para comenzar a salir de lo peor que hemos arrastrado". La algecireña de Por Andalucía entiende que "hemos empezado a remontar con la reforma laboral pero estamos inmersos en un momento de mucho inflación, con problemas graves paras las casas y con una patronal en rebeldía con beneficios indecentes".

"Hay que incrementar los salarios, poner dinero público sobre la mesa para ayudar a las familias, a los autónomos y a los trabajadores en general porque el coste de la vida está fuera del alcance de nuestros salarios medios", ha sentenciado.