Los sindicatos califican de "situación caótica" la división del área sanitaria del Campo de Gibraltar

Los sindicatos representados en el Hospital de La Línea y en atención primaria han denunciado la "situación caótica" que se producirá el 24 de septiembre, fecha en la que está prevista la separación en dos del área sanitaria del Campo de Gibraltar.

Las organizaciones sindicales han señalado que el 14 de julio, la delegada territorial de Salud, Isabel Paredes, les afirmó que se realizarían reuniones periódicas sobre la organización en cuanto a dotación presupuestaria, organizativa y de Recursos humanos, relativas a la separación de las áreas. "A nueve días de la separación, no solo no se han llevado a cabo sino que además no hay previsión alguna", han lamentado.

Según han explicado los sindicatos, en marzo de 2019 se nombró a Jesús Fernández Galán como gerente del área y entre sus funciones se encontraba la tramitación de esta separación. "Dicha tareas, de la que presumía tener total experiencia en otras comunidades, ha sido realizada de forma nefasta y sin contar con la participación ni de los profesionales afectados ni de sus representantes sindicales, a pesar de haber insistido en reiteradas ocasiones en solicitar reuniones informativas, sin recibir contestación alguna a nuestras peticiones, mostrando una actitud altiva, prepotente y dictatorial", han denunciado los sindicatos.

"Los peores pronósticos se han cumplido, a pocos días de la separación, nos encontramos sin estructura administrativa, directiva ni organizativa conocida. Las organizaciones sindicales, pedimos una inmediata solución a tales hechos a los responsables políticos de la Junta de Andalucía y solicitamos el apoyo de las autoridades locales del Área Sanitaria Campo de Gibraltar Este", han concluido el comunicado.