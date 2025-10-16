Los sindicatos médicos anuncian una huelga del 9 al 12 de diciembre

El Comité de Huelga formado por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha anunciado un calendario de movilizaciones “ante la falta de una respuesta institucional adecuada” por parte del Ministerio de Sanidad a las demandas del colectivo facultativo, que reclama un Estatuto propio que reconozca las singularidades de la profesión y medidas urgentes para frenar la sobrecarga asistencial que sufren.

Entre las medidas acordadas destacan la convocatoria de una manifestación nacional de médicos y facultativos el 15 de noviembre en Madrid y un nuevo periodo de huelga de cuatro jornadas consecutivas, previsto del 9 al 12 de diciembre, en el marco de la huelga indefinida actualmente en curso.

Estas cuatro jornadas coincidirá con tres días previos de puente (del 6 al 8) que irán desde el Día de la Constitución hasta la Inmaculada Concepción, que por coincidir en domingo se traslada al lunes.

“El Ministerio es el único responsable”

En un comunicado conjunto, SMA y CESM han acusado al Ministerio de Sanidad de ser “el único responsable de esta escalada en las movilizaciones”, por su “negativa a abrir una línea de negociación” que permita “equiparar los derechos laborales del personal médico con los del resto de trabajadores”.

Los sindicatos médicos reclaman la creación de un Estatuto propio de la profesión médica y facultativa, una reivindicación histórica que consideran “imprescindible para garantizar unas condiciones laborales justas y adaptadas a la realidad del ejercicio médico”.

Llamamiento a cesar la actividad voluntaria

Además, el Comité de Huelga ha recomendado a los médicos y facultativos de toda España que dejen de realizar actividades voluntarias fuera de su jornada laboral, como medida de presión ante la “sobrecarga asistencial insostenible” que, aseguran, sufre el sistema sanitario.

“Nos vemos obligados a recomendar el cese de toda actividad voluntaria como única forma de paliar el intolerable exceso de trabajo al que nos vemos sometidos de manera sistemática”, señala el comunicado.

Consultas internas y disposición al diálogo

Las organizaciones sindicales también difundirán una encuesta entre los profesionales médicos para conocer su posición sobre estas medidas y valorar nuevas acciones en función de la evolución del conflicto.

Aun así, el Comité de Huelga asegura que mantiene su disposición a negociar con el Ministerio de Sanidad y ha vuelto a solicitar la “fijación de un calendario de trabajo verificable y con compromisos reales”.

“La gravedad del momento exige altura política y compromiso firme. El colectivo médico ha mostrado responsabilidad y paciencia durante años, pero no va a aceptar más dilaciones ni promesas vacías”, advierten SMA y CESM.