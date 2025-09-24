El sindicato Coordinadora critica el "sindicalismo de salón" de UGT y califica el nuevo convenio del metal como el peor de la historia

El sindicato Coordinadora de Trabajadores del Metal ha criticado el "sindicalismo de salón" de UGT y ha arremetido duramente el nuevo convenio del metal de Cádiz, firmado por la central sindical junto a la patronal Femca, el cual ha calificado como "el peor de la historia".

"UGT, pero también CCOO, son responsables de que las paredes exteriores de los astilleros de Cádiz, símbolo de la lucha obrera, permanezcan blancas como señal de una paz social que ha anestesiado el carácter reivindicativo de un pueblo que solucionaba sus problemas saliendo a la calle. El sindicalismo de salón nos ha llevado a devaluar los sueldos y las condiciones de los trabajadores del metal poco a poco, a minimizar las plantillas de las empresas principales dividiéndose a los trabajadores en cientos de empresas para poder domesticarnos y convirtiendo los comités de empresa en una herramienta de la patronal". Con estas palabras ha respondido Coordinadora en sus redes sociales a las declaraciones del secretario general de UGT-FICA en Andalucía, José Manuel Rodríguez Saucedo, realizadas a este periódico tras la firma del convenio del metal.

Saucedo incidió en la importancia de que las empresas lleguen a acuerdos con los denominados sindicatos de clase (UGT y CCOO), ante la irrupción de formaciones en algunos comités que "no tienen experiencia ni formación sindical", como sucedió en Acerinox con ATA, quien impulsó el conflicto laboral. "Nosotros tenemos una estructura, negociamos con el Gobierno y grandes patronales y tenemos una formación, ellos son trabajadores que se presentan a unas elecciones que no tienen ningún tipo de formación, ni se la dan y no tienen a nadie que les pueda orientar, y todo eso influye", comenta el sindicalista.

Ante estas palabras, Coordinadora hace autocrítica y reconoce que sindicatos como el suyo deben mejorar su formación, como apuntó Saucedo, si bien asegura que nadie les enseñará "a tener conciencia de clase ni a dejar de poner a disposición de los compañeros herramientas para mejorar sus derechos". "Después de más de 30 años de sindicalismo estéril en el que todo se decidía en las oficinas y en el que muchos de los delegados se han convertido en administrativos de la patronal o perros de empresas, se vuelve a intentar hacer un sindicalismo a pie de tajo donde los protagonistas volvemos a ser los trabajadores. Un sindicalismo de trabajadores para trabajadores", sentencia la publicación.

"Los empresarios tiran de un lado de la cuerda y nosotros del otro, lo que debemos intentar es que no se rompa y, en el caso de Acerinox, se rompió", ejemplificó Saucedo sobre el proceso de negociación en la entrevista, lo cual también ha sido respondido por la formación sindical. "En la Bahía de Cádiz y en la de Algeciras, los sindicatos durante 40 años han tirado de la cuerda del mismo lado que los empresarios. (...) No se hacía sindicalismo, la mayoría de los sindicatos a lo más que llegaban era a actuar como asesorías jurídicas que jamás invitaban a la denuncia sino a todo lo contrario", señala Coordinadora.

Críticas al convenio

Coordinadora, en su publicación en redes, responde a la afirmación del responsable sindical de UGT-FICA, quien calificó de "histórico" el nuevo convenio del metal para la provincia de Cádiz. "Probablemente es de los peores de la historia porque se ha firmado en uno de los mejores momentos de carga de trabajo de la historia. Cuando más posibilidades había para tensar la cuerda, UGT la dejó flácida como su conciencia de clase", expresa el sindicato.

"Es un buen convenio, histórico en nuestro país y que ya está siendo referente en Murcia", expuso José Manuel Rodríguez Saucedo en Europa Sur. "Ha costado mucho firmarlo y que se haya conseguido es gracias a los trabajadores del sector en la provincia de Cádiz". "Hay que tener mucha cara para decir eso y dejar olvidados y a las puertas de la prisión a los detenidos de la huelga del metal. Ni un solo dedo han movido, ni un solo euro se han gastado, ni unas palabras, ni un llamamiento. Hemos tenido que ser los sindicatos nuevos e inexpertos los que nos hemos puesto al frente de una defensa de la que deberían de responsabilizarse ellos como sindicato convocante de la huelga", lamenta Coordinadora en su publicación.