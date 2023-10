Concluye con éxito el gran simulacro de emergencias organizado por la Junta en la Bahía de Algeciras

La Junta de Andalucía ha realizado este lunes un simulacro de emergencia en la Bahía de Algeciras para poner a prueba la eficacia de los servicios operativos ante grandes catástrofes. Bajo la lluvia, los ejercicios prácticos se han desarrollado satisfactoriamente con una notable participación ciudadana.

El operativo ha arrancado a primera hora de la mañana en el término municipal de San Roque con un aviso de incendio de crudo en un tanque de Cepsa que ha obligado a la evacuación preventiva, en autobús, de la población de Carteia-Guadarranque y al confinamiento de los vecinos de Puente Mayorga dentro de un colegio. Además, cerca del campo de fútbol de Taraguilla se ha establecido un puesto de triaje para la primera evaluación de los afectados.

El viento ha provocado que las llamas se extiendan y se produzca un incendio forestal que ha afectado al enclave arqueológico de Carteia, declarado Bien de Interés Cultural. El incendio ficticio del tanque también ha provocado la rotura de la manguera de carga a un buque y el derrame de fuel a la bahía.

Este simulacro, coordinado por Emergencias 112 de la Junta de Andalucía, ha contado con más de cien efectivos en San Roque, entre personal de Policía Local, Protección Civil, técnicos de Urbanismo e Industria y un operativo de limpieza de playas. También han colaborado las asociaciones de vecinos de Guadarranque y Puente Mayorga, las empresas del polo químico que han activado sus respectivos planes de emergencia, además de los hospitales de La Línea y Punta de Europa de Algeciras.

El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, David Ramos, y otros ediles de la Corporación han estado desde primera hora en el puesto de mando, situado en el Hotel Guadacorte, en Los Barrios, para supervisar las operaciones.

Vecinos y personas que se encontraban cerca del polígono industrial han recibido un mensaje de alerta en sus teléfonos móviles advirtiendo que se trataba de una prueba y, por tanto, ni debían alarmarse ni realizar ninguna acción. "Por favor no se alarme, se está realizando el simulacro_23, no es necesario que realice ninguna actuación al respecto. Se ha producido un incendio en la refinería CEPSA. Confinamiento de Puente Mayorga y P.I. Guadarranque, cierren puertas y ventanas y no salgan de sus domicilios, sigan las indicaciones de la autoridad competente", contenía el aviso.

A las 11.45 ha llegado el mensaje de alerta EsAlert #112Inverso en Marbella informando a la población de la situación. Todo ha salido según lo previsto #SimulacroRespuesta23 pic.twitter.com/fZKp9KPakQ — Emergencias 112 (@E112Andalucia) October 23, 2023

Ruiz Boix ha explicado que esta “mañana compleja” se ha complicado aún más por la borrasca, que ha impedido el vuelo de los drones, previsto para tareas de vigilancia.

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha concluido que "el resultado ha sido positivo, con algunas puntualizaciones que habrá que mejorar en un futuro", ha declarado desde el puesto de mando avanzado. También ha recordado que este simulacro no sólo ha afectado a la provincia de Cádiz, sino también a la de Málaga, con un supuesto terremoto en Marbella. Para ello, se ha activado el Plan Regional de Emergencias de nivel 2.

El objetivo era, según ha matizado Colombo, poner a prueba los servicios operativos ante una gran catástrofe, así como verificar la coordinación entre los mismos y el tiempo de respuesta. Ha destacado que “por primera vez” se ha puesto en marcha el sistema de Emergencia Inversa, un mensaje que se ha trasladado a la población situada en el radio de afección de este simulacro.