El sector hotelero del Campo de Gibraltar afronta con optimismo la temporada de primavera-verano tras la apertura del cierre perimetral por provincias decretado por la Junta de Andalucía la semana pasada y esperan que el próximo periodo estival sea mejor que el de 2020, aunque mantienen la incertidumbre por lo que pasará tras la finalización del estado de alarma a nivel nacional, previsto para el próximo 9 de mayo.

Los hoteles ya han registrado un repunte de su actividad el pasado fin de semana tras permitirse la movilidad entre provincias, que coincidió con el Día de los Trabajadores. Así lo afirma Susana Ruiz, vocal de hoteles de Horeca en la provincia de Cádiz y presidenta de la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar: "La apertura de la movilidad entre provincias ha mejorado las expectativas y hay algunos hoteles que se están planteando abrir en breve. Durante el puente del 1 de mayo hubo más movilidad y se notó una mayor actividad".

Ruiz, que gestiona el hotel Alborán de Algeciras, cree que todavía hay margen de mejora, aunque ve señales para el optimismo: "Todavía está paralizada la cosa y no es que haya muchas reservas, pero en julio y agosto la gente ya se está animando a reservar. La apertura provincial hace que se planteen pasar fines de semana o puentes en otros sitios. En el sector estamos un poco más contentos en ese sentido".

La representante de los hoteleros afirma que la medida aperturista era vital: "Necesitábamos esta medida porque al estar limitados al movimiento de gente de la misma provincia no había prácticamente reservas y el turismo era inexistente. En Semana Santa hubo muchos hoteles que ni se plantearon abrir. En mayo volverán a abrir varios en la provincia de Cádiz, aunque todavía quedan algunos cerrados que están esperando a que mejore la situación".

Ruiz considera que la próxima semana será clave para poder hacer pronósticos acertados: "La gente está muy pendiente a ver qué pasa tras el 9 de mayo, cuando finalice el estado de alarma. Cuando sepamos qué pasará a partir de esa fecha, la gente ya cogerá más confianza para reservar. Ahora mismo hay mucha incertidumbre por si se vuelve a limitar la movilidad".

Los clientes, poco a poco, empiezan a llegar: "El pasado fin de semana ya notamos más reservas de cara al verano. Se están organizando festivales, y eso da confianza, que es lo que hace falta para que la gente se anime a salir. Ya empezamos a recibir reservas de otras comunidades autónomas, aunque los clientes buscan ofertas que sean reembolsables porque ya han aprendido y buscan facilidad de anulación. Poco a poco se está reactivando el sector. Cada vez hay más gente vacunada y queda por ver el tema de la movilidad cuando termine el estado de alarma".

A pesar del optimismo, hay algunos hoteles importantes que aún no han abierto sus puertas, como el María Cristina y el Octavio, de Algeciras; el Guadacorte de Los Barrios o el Ohtels de La Línea. "Son establecimientos que recibían turistas de tour operadores internacionales y que en el momento que estuvimos cerrados perimetralmente no les era viable abrir. Otros hoteles como el Alborán o el AC, que trabajamos con clientes de empresas, hemos aguantado y hemos tenido algo de trabajo, con tripulaciones de los barcos que entran y salen. Hay bastantes hoteles en la zona que están abiertos, pero aún quedan algunos que no", explica Ruiz.

La representante del sector hotelero espera que este año sea mejor que el anterior: "En 2020 la temporada no fue buena. En el Campo de Gibraltar la cancelación de la Operación Paso del Estrecho nos quitó mucho movimiento. El tránsito de la gente que viene de Europa hacia Marruecos nos proporciona muchos clientes que se quedan a dormir cuando van o cuando vuelven. El año pasado hubo turismo nacional pero nada de internacional".

"Este año, en cuanto haya confianza por parte del extranjero y se pueda abrir la frontera con Marruecos, tenemos muy buenas expectativas de cara al verano porque la gente está deseando viajar y cada vez hay más vacunados. Esperamos que se cumplan las previsiones y sea un buen verano", finaliza.

Próxima apertura del Hotel Reina Cristina

Uno de los hoteles más emblemáticos de Algeciras, el hotel Reina Cristina, podría abrir sus puertas durante la primera quincena del próximo mes de junio según fuentes cercanas al mismo, y a falta de confirmación oficial por parte de la empresa que lo gestiona, Hoteles Globales.

El establecimiento comunicó su cierre indefinido el pasado 1 de octubre debido a la falta de reservas como consecuencia de la pandemia del coronavirus y su plantilla fue suscrita a un expediente de regulación de empleo.

Construido en 1901, este hotel es uno de los edificios con más solera y parte de la historia de Algeciras. En sus habitaciones se han alojado personalidades históricas como el Rey Alfonso XIII, el poeta Federico García Lorca, el presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt, la actriz Ava Gardner o el emblemático director de cine Orson Welles, entre otros muchos.