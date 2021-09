La lista de espera quirúrgica baja en un año en la comarca, pero aumenta la de Consultas Externas

El primer semestre de 2021 dejó un descenso 2.708 pacientes (-51%) inscritos en la lista de espera quirúrgica del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en los dos hospitales del Campo de Gibraltar respecto a la misma fecha de 2020. Hay 2.613 en esa relación y había 5.321 hace un año. En cambio, la que suma a los enfermos pendientes de visitar a un especialista aumentó en 6.092 personas (+20%) de junio a junio en plena pandemia del coronavirus. Hay 36.360 y había 30.268.

Es la consecuencia del avance de la enfermedad, ola tras ola, de la adaptación del sistema sanitario a cada una y al proceso de vacunación masiva, así como a la priorización de recursos para evitar el colapso en los centros, el principal temor de la administración.

En total, el Campo de Gibraltar acumulaba hasta el pasado mes de junio un total de 38.973 pacientes aguardando a una operación o a que los atendieran en Consultas Externas. En el mismo mes de 2020 había 35.589. Es decir, en un año habían crecido las dos listas de espera en 3.384 personas (+9,5%).

La demora media de días se redujo para las intervenciones quirúrgicas de 308 a 288 días y, para la primera consulta con el especialista, de 369 a 305.

Respecto al anterior informe de datos difundidos por la Consejería de Salud y Familias, que reflejaba los datos al cierre de 2020, el volumen de estos personas había crecido hasta mitad de año en 3.727, un 9,6%. La demora media para someterse a una intervención quirúrgica descendió de 223 a 144 días y también bajó, pero menos, para tener una consulta con el médico especialista (de 177,5 a 177).

El primer año de la pandemia se había cerrado con un total de 35.246 campogibraltareños inscritos en esas lista de espera, lo que significó una disminución de casi un 20% respecto a 2019, cuando había 43.920 inscritos en la lista.

La media de días para someterse a una intervención quirúrgica había descendido hasta junio a 144. El año pasado terminó con 223 días, casi ocho meses, algo inferior a la que había en 2019, previo a la pandemia, cuando se elevaba a 257. Es decir, en los dos años de coronavirus, la demora para operarse en el Campo de Gibraltar ha bajado en 113 días, un 44%. La relación para pasar por el quirófano ascendía a 2.613 personas, 889 menos que al cierre de 2020.

Para acudir al especialista, los campogibraltareños tienen que aguardar 152,5 días de media, 22 menos que a finales del año pasado, siempre teniendo en cuenta las dos áreas sanitarias de la comarca.

Aún así es especialmente preocupante en una y otra es la situación de la especialidad de Rehabilitación, que aguardan 8.382 personas. La demora media es de 70 días en Algeciras y de 252, en La Línea.

Área Oeste

En el Área Sanitaria Oeste, que atiende a enfermos de Algeciras, Tarifa y Los Barrios, había hasta el mes de junio 1.752 enfermos pendientes de operarse y la demora media de días era de 170. En seis meses, la primera cifra se redujo en 514 personas y la segunda, en 155.

Para acudir a Consultas Externas, la espera ha aumentado en el Punta de Europa en 240 personas, de 19.725 a 19.965, aunque en diciembre de 2019 había 24.395, La demora media de días sí experimentó un descenso, de 186 a 130 días.

Los procedimientos terapéuticos sobre articulaciones, sobre fracturas o luxaciones y sobre músculos y tendones son los que acumulan una mayor espera en el hospital algecireño, con más de 400 días. Las operaciones de hernia, las que acumulan más pacientes, con 35.

Área Este

En el Área Sanitaria Este, donde acuden los enfermos de La Línea, San Roque, Jimena, Castellar y Tesorillo, estaban en junio a la espera de una intervención quirúrgica 861 pacientes. En seis meses había descendido en 375 personas. La demora media es de 118 días, tres menos que al final del año pasado.

Para ser atendido por un especialista, en cambio, la cifra había subido a mitad de año a 16.395, cuando tenía 12.019 personas en la lista al cierre de 2020 y la demora media es de 175 días, cuando a diciembre de 2020 era de 169.

En La Línea, las esperas para el quirófano se acortan. Las operaciones que más tienen son también la que afectan a las articulaciones, con 309 días. Para una artroplastia diferente a cadera o rodilla hay que aguardar 264. Las intervenciones con más enfermos aguardando son las referidas al cristalino y las cataratas, con 120 personas.

Motivos

La suspensión de las consultas médicas presenciales en los centros de salud a raíz del comienzo de la pandemia ha ralentizado el ritmo de las derivaciones a los especialistas y de la realización de pruebas diagnósticas. Según explican los propios médicos, esto ha propiciado que, desde marzo de 2020, muchos enfermos que en otras condiciones hubieran entrado en las listas de espera para ser operados no tuvieron ni siquiera un diagnóstico porque no habían sido atendidos aún por el especialista correspondiente. O, lo que es lo mismo, muchos casos que necesitan ser intervenidos en quirófano no llegan ni siquiera a ser detectados en los centros de salud.

Además, los centros han dedicado sus esfuerzos a luchar contra el Covid y, por ejemplo, los cierres de quirófanos para disponer de camas UCI para los infectados con el virus, o las citas telefónicas en las consultas médicas han mejorado todas las cifras.