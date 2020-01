La Plataforma por la Sanidad Pública denuncia el colapso de varios centros de salud en Navidad

La Coordinadora Comarcal y la Plataforma de Afectados en Defensa de la Sanidad Pública del Campo de Gibraltar denuncian que el año 2020 ha empezado con el colapso de varios centros de salud de Algeciras y en el de Los Barrios. "La situación durante estas fiestas es de auténtico abandono de los pacientes por parte del SAS en atención primaria", lamentan ambos colectivos.

Una afectada ha denunciado a la Coordinadora Comarcal que el pasado 30 de diciembre tenía cita para someterse a una radiografía en el centro de salud Algeciras-Centro, pero que se encontró la sala cerrada junto a otros pacientes: "No encontraron ni siquiera un cartel informativo y los profesionales que se encontraban en el centro de salud les dijeron que fueran al hospital Punta de Europa a ver si tenían suerte", explican las entidades.

Otra incidencia que denuncian la Plataforma y la Coordinadora en defensa de la salud se produjo el 31 de diciembre, día laborable, cuando según denuncian todos los centros de salud estuvieron cerrados, excepto las urgencias del centro de salud Algeciras-Centro y el hospital Punta de Europa: "Hemos vivido unas Navidades sin médico de cabecera y la aplicación de Salud Responde y la página de Click Salud te redirigen al Centro de Salud diciendo que no es posible facilitar cita en una fecha próxima y remitiendo a acudir al centro de salud, o lo que nosotros coloquialmente llamamos búscate la vida".

En el centro de salud Algeciras-Norte, los colectivos señalan que para poder coger cita con el médico de cabecera hay que acudir a las 8:00 para hacer cola, "y cuando se llega al mostrador puede que hayan cerrado la agenda de tu doctor; si pasa esto, hay que volver al día siguiente a repetir la operación, ya que abren y cierran agenda el mismo día".

También lamentan que en el centro de salud de Los Barrios se llegaron a dar cita para el pediatra, "pero después llamaban a los usuarios diciendo que había sido un error y que pidieran cita a partir del 9 de enero o para el médico de cabecera y que no daban citas hasta el 19 de enero".

"El caso de las extracciones de sangre en el hospital Punta de Europa, ya en plena Navidad, les decían a los pacientes que solo habría extracciones de sangre urgentes y las que no lo fueran no se harían hasta el 9 de enero", sostienen la Coordinadora y la Plataforma.

Para ambos colectivos es "injusto que hagan esto en pleno siglo XXI, hacerte ir a un ambulatorio con cita para radiografías y que te den con la puerta en las narices o hacerte ir a colapsar las urgencias porque no quieren pagar sustitutos". Por este motivo, advierten: "No vamos a asumir como normal este trato denigrante hacia los enfermos. No vamos a consentir que nos digan que no nos atienden porque es Navidad. La enfermedad no entiende de fechas, exigimos ser atendidos adecuadamente".