Salvamento y la Guardia Civil buscan a cinco menores desparecidos al intentar cruzar el Estrecho

Salvamento Marítimo y la Guardia Civil de Ceuta buscan a cinco menores marroquíes que están desaparecidos en el Estrecho después de que salieran de Ceuta en dirección a las costas del Campo de Gibraltar a bordo de una embarcación hace más de una semana.

Fuentes policiales han confirmado que se ha dado aviso a los barcos que transitan por las aguas del Estrecho de Gibraltar para que tengan conocimiento de la desaparición y puedan aportar algún dato.

Los menores cuales salieron de Ceuta la noche del martes 30 de noviembre a bordo de un bote gris, según un comunicado de las organizaciones no gubernamentales No Name Kitchen, Elín y Makum, todas ellas asentadas en Ceuta.

Los cinco menores salieron en un bote que medía unos 3,5 metros, de color gris o negro, no tenía motor y zarpó desde las piedras del puerto, las escolleras que se encuentran a la derecha de la playa de Benítez.

El jueves 2 de diciembre se denunció la desaparición de estos cinco menores ante la Guardia Civil, que activó el protocolo de búsqueda por parte de las autoridades españolas.