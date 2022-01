Ruiz Boix critica la "desidia" de la Junta en la declaración de impacto ambiental para la Algeciras-Bobadilla

El secretario general del PSOE de Cádiz y alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, se ha mostrado beligerante con la situación de la Algeciras-Bobadilla y ha advertido de que los 300 millones contemplados en los PGE caerán en saco roto "si la Junta de Andalucía no colabora en la declaración de impacto ambiental".

Con la resolución publicada en el BOE por la dirección general de Calidad y Evaluación ambiental en la mano, Ruix Boix ha explicado que tras año y medio "aún hay hasta siete direcciones generales de la Junta de Andalucía, junto a otras instituciones como la Diputación de Málaga, que no han contestado en la fase de consulta sobre la electrificación del tramo Bobadilla-Ronda".

Por este motivo, el PSOE se personará en el expediente para interesarse por estas dilaciones y conocer cuál es la disposición de la Junta a desatascar un procedimiento "que podía haber sido más fácil si no fuese a través de una evaluación medioambiental ordinaria, como decidió la delegación territorial de Málaga, en lugar de la simplificada que fue la que se solicitó Adif para agilizar el trámite”.

Ruiz Boix ha lamentado que esta obra “todavía esté pendiente de cuestiones burocráticas del Gobierno de la Junta, que no presta la atención debida a un problema que afecta al quinto puerto de Europa, el de Algeciras, que no cuenta con salida ferroviaria y no puede competir en igualdad de condiciones con otros puertos como el de Valencia o Barcelona”.

El mandatario socialista ha pedido a la Junta que “no ponga trabas a la ejecución de 300 millones que prevé el Gobierno de España y que no puede comenzar hasta que no se concluya la declaración ambiental, tal y como la solicitó la delegación territorial en Málaga”. “Ante una inversión bloqueada como esta, queremos que no mire hacia otro lado, que no se ponga de perfil y resuelva uno de los principales problemas de un motor económico como el puerto de Algeciras y ponga a sus consejeros a trabajar para que este trámite de impacto ambiental esté cuanto antes a disposición del Gobierno de España”, ha zanjado.

Covid, sanidad y educación

Ruiz Boix también ha solicitado a a la Junta de Andalucía que cubra las bajas que se están produciendo a causa de los contagios por Covid en sectores tan importantes como la sanidad y la educación. Al respecto, ha recordado que “nuestra Comunidad Autónoma ha recibido del gobierno central 3.000 millones de euros para reforzar no solo este servicio sino la educación pública y que Moreno Bonilla presume de superávit en sus cuentas”.

El dirigente socialista ha recordado que “hay dificultades para mantener al completo las plantillas y una tardanza en sustituir que lleva a que haya aulas en las que no existe ningún profesor o centros donde el único profesor covid o de guardia no puede atender todas las bajas”, por lo que ha reclamado a la Junta de Andalucía que “agilice ese procedimiento porque no puede suceder que haya demoras de hasta 15 días en las sustituciones de bajas que suelen ser de una semana”.

Respecto a sanidad, rRuiz Boix ha explicado que tras un rastreo por todos los municipios de la provincia, los datos respecto a las citas médicas y las listas de espera “son desoladores, una muestra palpable del retroceso que ha supuesto el Gobierno de la derecha en la Junta y de la incapacidad de Moreno Bonilla para abordar los problemas de la ciudadanía, especialmente ante una sanidad colapsada por su nefasta gestión”.

El secretario general del PSOE de Cádiz ha dado a conocer que si bien se ha recuperado la cita presencial con el médico de familia, el tiempo de espera varía entre 3 y 15 días, según distrito. “La cita telefónica, en la mayoría de los casos no es posible y en los que existe posibilidad, hay hasta 10 días de espera de media”, apunta y recalca que “las necesidades de personal sanitario son tremendas en la mayoría de los municipios, tanto de médicos de familia como de enfermería”.

En la misma línea, denuncia que “el tiempo de espera para urgencias es de una hora y media mientras que la cita para especialistas tiene una media de espera de seis meses que puede subir hasta el año, en el caso de la intervención hospitalaria programada”.

Ante la situación de alarma sanitaria en la provincia y el "caos" que existe en la Atención Primaria, el dirigente socialista ha reclamado al PP y Ciudadanos que respondan a las propuestas que ha realizado el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, para alcanzar un pacto por la sanidad que evite despidos de sanitarios e implementar un plan de choque para el refuerzo de los recursos disponibles para atender la nueva ola de la pandemia.