La asociación Roja Directa LGTBI recibe el Premio Andalucía + Social de la Junta

La Asociación Roja Directa LGTBI ha sido galardonada con el Premio Andalucía + Social, que concede la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. Los ayuntamientos de Algeciras, San Roque y Los Barrios, donde la entidad tiene su sede, han felicitado públicamente a la entidad, presidida por Jesús Tomillero.

Con los Premios Andalucía + Social, la Junta reconoce y distingue públicamente la labor de calidad realizada por personas físicas, entidades o instituciones públicas y privadas en el ámbito de los Servicios Sociales en favor de la participación e inclusión de la población en los siguientes ámbitos: personas con discapacidad, infancia, personas mayores, voluntariado, personas en riesgo o situación de exclusión social, personas LGTBI y sus familiares, erradicación de la violencia de género, mejores prácticas ligadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 e investigación e innovación en los Servicios Sociales de Andalucía.

La entidad ha agradecido la concesión del galardón en su perfil de Facebook: "Estamos muy contentos de recibir este galardón de la mano de Rocío Ruiz, una consejera que se deja la piel día a día por el colectivo LGTBI+. Este premio se lo queremos dedicar a toda nuestra junta directiva, la que está ahora y las que han pasado, y han hecho que este proyecto crece cada día más, a todo nuestro voluntariado, a las administraciones que trabajáis a diario con nuestra organización y al Ayuntamiento de Los Barrios por habernos dejado un espacio para poder atender a víctimas de delitos de odio, para hacer talleres, etc... Sin vosotros este premio no hubiese sido hoy una realidad. Y como no, a todas las organizaciones LGTBI de Andalucía que nos apoyan a diario y fuera de ella. Ahora con más responsabilidad seguiremos trabajando como hasta ahora", ha indicado Roja Directa.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha destacado que la asociación "se ha convertido en un instrumento de lucha por la igualdad, reivindicando la libertad de las personas a la hora de elegir su identidad u orientación sexual, denunciando aquellos casos de violencia homófoba, que como institución siempre rechazaremos y condenaremos”.

Miguel Alconchel, alcalde de Los Barrios, ha dado la enhorabuena a Jesús Tomillero y a todo su equipo. "Este reconocimiento andaluz le dará una mayor proyección a Roja Directa, con sede en nuestro municipio, y servirá para seguir defendiendo los derechos humanos de todas las personas. Buen trabajo, y a disfrutar de la recompensa por esa dedicación y esfuerzo diario”.

El concejal de Juventud de San Roque, David Ramos, también ha felicitado públicamente a Tomillero y a todo su equipo. "Espero que sirva para afianzar su lucha constante por los derechos de las personas LGTBI y en contra de su discriminación. Por nuestra parte, seguiremos colaborando con este colectivo a la hora de poner en marcha distintas iniciativas".