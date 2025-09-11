Rendidos a la nostalgia

Llega un momento en que uno empieza a perder, a ritmo vertiginoso, a amigos y personas que tuvieron algún significado en nuestras vidas, personas que la han hecho mejor o al menos más tolerable y divertida. Unas veces son personas ejemplares, referentes morales o éticos que uno ha tenido la suerte de conocer, aunque más frecuentemente se trata de escritores, artistas de cine, músicos o deportistas que nos deleitaron con su arte y habilidades. La muerte de Manolo de la Calva, el bajito simpático del Dúo Dinámico, ha despertado en mí la nostalgia latente de los veranos perdidos de la juventud, aquellos de los guateques al atardecer con Sapore di sale aún en la boca, vividos en la embriaguez de efímeros enamoramientos que hacían presagiar un futuro pleno de emociones. Fueron veranos de un pasado remoto pero por muy lejanos que estén, dejaron una huella profunda en nosotros. Fue hace mucho tiempo, pero el tiempo no es nada porque tenemos memoria y en ella no hay lugar para el tiempo. Gracias a la memoria sabemos quiénes somos, de dónde venimos.

Y es que el verano parece un tiempo propicio para enamorarse. No piensen que soy un viejo bobo, pero como usted, también fui joven y viví deliciosos veranos en Algeciras, en la playa del Rinconcillo viendo homéricas “auroras de dedos rosados” con mis amigos, fumando los primeros cigarrillos en el cine Sevilla y el Avenida, paseando por la escollera del paseo marítimo, riendo y viendo pasar la gente apoyado en la balaustrada frente a la Iglesia de la Palma, allí donde nos citábamos las tardes del verano.

Como ahora es tendencia apoyar nuestras opiniones en la ciencia, hay quien atribuye estos enamoramientos veraniegos a secreciones hormonales que determinan cambios conductuales. Ignoremos ese ámbito en gran medida especulativo porque quizás solo sea que en verano estamos más guapos –algunos claro-, más ligeros de ropa, bronceados al sol de la playa, relajados y desinhibidos, un momento para disfrutar realizando nuestras actividades favoritas al aire libre en compañía. Atrás quedó el invierno con la rutina, la responsabilidad del trabajo y el estudio y estamos más predispuestos a vivir aventuras y dejarnos llevar.

Quizás mientras lee este escrito, si oye una canción, entenderá o recordará con mayor claridad de lo que hablo y lo que significaba. Empiece por Marie Laforet y su canción La playa de 1964 en su versión española: “Cuando la playa se inundó de luz y sol, y cuando el mar con su rumor habló de amor. Cuando soñaba en el azul, fue realidad este soñar: llegaste tú".

Estoy seguro de que llegados hasta aquí, usted habrá advertido que soy un esclavo de la nostalgia y que estoy tratando de hacer prosélitos. No hay maldad en ello porque la nostalgia es como un pepinillo agridulce, una mezcla de tristeza y cariño por el tiempo pasado que intentamos recuperar llamando a nuestra memoria. Es una emoción que nos permite reflexionar sobre momentos de nuestra vida. Nietzsche decía que “solo lo que no deja de doler permanece en la memoria”. Quizás sea un juicio exagerado pero sea como fuere, a veces vale la pena volver al hogar de los recuerdos aunque comporte un cierto dolor. La nostalgia es una emoción poderosa que puede mejorar nuestro bienestar, nuestros vínculos sociales y afectivos, contrarresta la soledad y puede traer a la mente sensaciones de calidez. Me parece que ayuda a saber quiénes somos, quienes fuimos y por eso, dar continuidad a nuestra historia personal. Los psicólogos dicen que la nostalgia alivia la ansiedad y ayuda a mitigar la depresión y proporciona un sentido de significado y propósito, recordándoles las experiencias positivas que han tenido en la vida.

Pero mucho cuidado: a veces la memoria que es sagaz intenta protegernos maquillando, edulcorando e imaginando que las cosas fueron más felices de lo que verdaderamente fueron, lo cual nos aboca a confrontar esos recuerdos felices con una realidad actual quizá mucho menos dichosa. Eso nos lleva al pesimismo que invariablemente conduce a la melancolía y nos impide construir con esperanza el futuro. No siga ese sendero.

Me pregunto si leyéndome le han venido a la mente sus veranos juveniles, si su capacidad de introspección y recuerdo le han permitido siquiera por un momento volver a contemplar aquellos ojos glaucos de diosa griega, aquellos rostros risueños, aquellas trenzas doradas cayendo sobre escotados vestidos blancos, aquellos bigotitos incipientes de muchacho abierto a la vida, aquellos brazos musculosos curtidos por el sol, aquellos tipos larguiruchos con pantalón campana. Fueron los veranos y los amores de nuestra juventud, sea cuando sea que usted los vivió, en mi caso, los muy dichosos años sesenta. Me complace pensar que aún sigue siendo así a despecho de las incertidumbres y temores del presente.

Aquellos veranos, aquellos amores tenían, aunque no siempre, fecha de caducidad que venía marcada por que él o ella volvían a un hogar lejano. Marie Laforet lo expresaba poéticamente: “Flor de un verano nuestro amor tal vez será que una fatal brisa otoñal marchitará… la playa en soledad se quedará, y el eco de tu voz se extinguirá, la huella de los dos se borrará”.

Así resultaba ser la cosa, entonces un juego inocente de afectos y emociones que hoy, en la distancia del tiempo, podemos rememorar y que nos habla de que alguna vez, al menos alguna vez, vivimos un verano lleno de emociones y belleza.

No podemos acabar sin que les invite a entrar en Spotify o en Youtube –dudo que conserven el viejo picú- y escuchen al Dúo Dinámico, a Ramón y a Manolo (que se nos ha ido) y aquella canción que decía: “El final del verano llegó y tu partirás. Yo no sé hasta cuando, este amor recordarás”.

Y esa creo que es la pregunta con la que podemos terminar este pequeño relato de memorias entrañables: ¿recuerdas alguno de aquellos veranos dichosos. Bob Dylan cantaba a una Girlfrom the north country cuyo cabello le caía y se rizaba en su pecho y también se preguntaba “if she remembers me at all”. Eso, amigo mío, es justo lo que yo me pregunto y quizás tú te preguntes: ¿se acordará ella aún de mí?