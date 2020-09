"La rehabilitación médica funcional es en estos momentos más necesaria que nunca"

A Federación Gaditana de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica (Fegadi) es una entidad sin ánimo de lucro de ámbito provincial dedicada a la atención a las personas con discapacidad física y orgánica de toda la provincia de Cádiz. Constituida el 5 de agosto de 1986, representa a 36 entidades y asociaciones repartidas por la geografía gaditana que atienden a nada menos que 6.100 personas con discapacidad física y orgánica.

Con sedes en La Línea de la Concepción y Cádiz, Fegadi cuenta con tres centros con plazas concertadas de Unidad de Estancia Diurna (La Línea de la Concepción). UED con terapia ocupacional (Puerto Real) y residencia para gravemente afectados (La Línea de la Concepción y Espera), una ingente tarea que es posible gracias a la solidaridad de instituciones, vecinos y empresas que hacen de Fegadi un proyecto propio, conscientes de la importancia que tiene su labor para las personas con discapacidad de la provincia, más aún en unos tiempos en los que cualquier ayuda es más necesaria que nunca.

Además de la impresionante actividad diaria que desarrolla con las asociaciones miembros, Fegadi inició el pasado mes de junio un nuevo proyecto del que ya se están beneficiando 80 usuarios. Un Programa de Atención Integral que ha sido reconocido por la Fundación Cepsa en sus Premios al Valor Social y que viene a paliar un importante déficit en la atención sanitaria de las personas discapacitadas.

“La rehabilitación médica funcional”, asegura Fran Márquez, presidente de Fegadi-Cocemfe, “es una reivindicación constante por parte de las asociaciones ligadas a las personas con discapacidad”, ya que a pesar de que es “la única manera que muchas personas de nuestro colectivo tiene de mantener una cierta calidad de vida y autonomía” no está incluida dentro de la carta de servicios de la sanidad pública.

“No se trata de un tratamiento curativo”, aclara Márquez, “de modo que no se prescribe”. En cualquier caso, la fisioterapia es la herramienta que les permite “mantenerse y no empeorar” hasta el punto de que en caso de no recibir este tipo de tratamientos “tenemos comprobado que se deterioran tanto que terminan siendo usuarios de residencias y otros servicios como centros de día. No es un ahorro para la administración, sino todo lo contrario”.

Frente a esta situación, de momento solo queda la iniciativa privada y la ayuda de los demás. Conscientes de ello, desde Fegadi han puesto en marcha un importante y ambicioso proyecto para llevar la rehabilitación médica a todas las asociaciones federadas, una atención “que en este momento es más necesaria que nunca” como consecuencia de la situación sanitaria provocada por el coronavirus.

Así, gracias al Premio al Valor Social 2019 de la Fundación Cepsa, la Federación ha puesto en marcha un Programa de Atención Integral del que se beneficiarán sus usuarios en el Campo de Gibraltar durante cuatro meses. Un premio con el que han podido llevar a cabo la contratación de una trabajadora social y una fisioterapeuta, además de dedicar una partida presupuestaria para materiales y productos desinfectantes y equipos de protección.

Ni siquiera el coronavirus ha sido capaz de parar la iniciativa de Fegadi: “La situación nos ha obligado a cambiar las cosas, a readaptar el programa y aplicar nuevos métodos y formas de hacer la rehabilitación (con todos los protocolos sanitarios requeridos). Creo que hemos sido valientes porque la situación era límite” para muchas personas con discapacidad que, de no recibir estos tratamientos, iban a terminar siendo víctimas colaterales del Covid-19: “Se necesita una estabilidad en este tipo de terapias”, advierte Márquez, “y si no se la dábamos iban a tener serios problemas de autonomía muy pronto”.

“Estamos muy orgullosos de haber tirado para adelante con esto”, se alegra el presidente de Fegadi, “y viendo cómo está funcionando no podemos menos que sentirnos muy agradecidos con la Fundación Cepsa” por un premio al que, asegura, volverán a presentarse este año con un nuevo proyecto de continuidad. “El futuro pasa por seguir. Es una cuestión imperativa, una necesidad para ellos y un respiro para sus familias”, concluye.