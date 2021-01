El PSOE exige medidas a la Junta ante el aumento de casos en el Campo de Gibraltar

El PSOE de Algeciras exige a la Junta de Andalucía que tome medidas ante el aumento de casos de coronavirus en el Campo de Gibraltar, donde este miércoles se han sumado 631 nuevos contagiados por Covid-19 y seis fallecidos. Los socialistas piden refuerzos para los hospitales, que se encuentran saturados y necesitan refuerzos en numerosas plantas.

“La saturación en los hospitales de Algeciras y La Línea parece que no son de la preocupación de Juanma Moreno. El presidente de la Junta de Andalucía ha indicado en rueda de prensa en nuestro Ayuntamiento que los distritos sanitarios se van reforzando dependiendo de las necesidades y que se están reforzando. Sin embargo, cada turno de laboratorio trabaja con más de 400 muestras de Covid y las plantas están saturadas con enfermos de coronavirus y no podemos olvidar que existen otras enfermedades y dolencias que también necesitan profesionales sanitarios”, ha explicado el secretario de organización socialista, Daniel Moreno.

El PSOE no entiende que Moreno Bonilla "asista a la ciudad y no presente medidas ni para el hospital Punta Europa, que cuenta ahora mismo con un brote en la planta de Oncología que afecta a 16 personas, ni para la contención del virus en los municipios, que aumentan las cifras de forma alarmante, ejemplo de ello es que siete residencias de la tercera edad de la comarca tienen brotes".

Los socialistas comparten la preocupación de algecireños y campogibraltareños y exigen medidas que se centren en el refuerzo de hospitales y áreas sanitarias mediante el incremento de personal y material. “Sin duda compartimos con el presidente de la Junta que debemos prepararnos y reforzarnos en esta tercera ola. Por eso le exigimos que no se quede en palabras y realmente veamos resultados en nuestros hospitales”, insiste el secretario de organización socialista.

“Junto a los datos, que no paran de subir, debemos tener en cuenta las numerosas personas que están en su casa con síntomas a la espera de la realización de una prueba, que en muchos casos no llega por falta de personal. Por eso es vital contratar a personal para descongestionar hospitales y centros de salud y poder dar una mejor atención. Es primordial identificar casos, hacer seguimiento y evitar la saturación de los centros hospitalarios y de salud y eso se consigue con compromiso e inversión y no solo con palabras”, concluye Daniel Moreno.